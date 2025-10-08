Esto susurró Ben Affleck al oído a Jennifer Lopez en su reencuentro: La química era innegable

La premiere de Kiss of the Spider Woman (El beso de una mujer araña) ha sido el escenario del reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck en una alfombra roja tras la oficialización de sudivorcio a principios de este 2025.

La película protagonizada por Jennifer Lopez cuenta, además, con Affleck como productor ejecutivo, lo que ha hecho que ambos hayan coincidido en el evento.

Affleck y Lopez han acaparado todas las miradas posando juntos con una actitud cordial, sonriente y afectuosa, dejando ver la complicidad que hay entre ellos. Y en un momento concreto se pudo ver al actor susurrarle algo a su ex en el oído. Pero... ¿Qué le dijo?

Jennifer Lopez y Ben Affleck en la premiere de Kiss of the Spider Woman en Nueva York | Gtres

El medio Daily Mail ha contactado con la lectora de labios Nicola Hickling quien ha descifrado las palabras que se intercambiaron: "Odio esa pieza de plástico negro".

"Te dije antes que llevaba esto puesto", respondía JLo a la burla cariñosa del actor, según Hickling.

Ben también le hizo saber a su exmujer que estaba cansado de las fotos: "Seguirán haciéndolo, ya no quiero más", le decía.

Mientras los fans han insistido en la innegable química que sigue habiendo entre la expareja, una fuente cercana le dijo al Daily Mail que una reconciliación "no está en el horizonte".

"Ben y Jen son la definición perfecta de que no pueden vivir con ellos ni sin ellos", decía la fuente. "Se aman, hay un vínculo entre ellos y, sin duda, estarán presentes el uno en el otro para siempre".

La historia de la pareja se remonta al principio de los 2000, cuando se conocieron. Después se comprometieron en 2002, pero pospusieron su boda y finalmente rompieron en 2004.

Tras décadas separados y otras relaciones, retomaron su romance en 2021, se casaron dos años después y finalmente se divorciaron a principios de 2025.