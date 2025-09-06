Riley Keough revela en una carta privada a Priscilla Presley que Lisa Marie quiso demandarla antes de su muerte: "Te he protegido"

La muerte de Lisa Marie Presley en enero de 2023 sigue de actualidad después de que Priscilla Presley, viuda de Elvis, haya sido demandada por sus exsocios comerciales, Brigitte Kruse y Kevin Fialko, entre otras cosas de fraude y violación de contrato.

En los documentos filtrados por People, además, los demandantes la acusan de desconectar el soporte vital de la cantante para recuperar el control del patrimonio familiar y de Graceland, que actualmente posee Riley Keough, hija de Lisa Marie.

Este hecho llevó a los tribunales a la abuela y la nieta poco después de la muerte de Lisa Marie para resolver quién recibía la enorme herencia. Y, aunque mucho se habló de la mala relación entre Riley y Priscilla, en los últimos meses se informó que sellaron la paz.

Priscilla Presley y su nieta Riley Keough | Cordon Press

Ahora, esta nueva demanda de los exsocios de Priscilla, ha sacado a la luz la carta privada que le mandó la actriz de Daisy Jones and The Six a su abuela en enero de 2024, expresando su decepción por iniciar una disputa legal y asegurando que la defendió de Lisa Marie antes de su muerte.

El contenido del mensaje obtenido por People dice:

"Lamentablemente, Nona, como me estás llevando a los tribunales, me veo obligada a defender los deseos de mi madre legal y públicamente, lo cual no habría sido mi elección. Es realmente doloroso que, después de años intentando resolver la relación rota entre mi madre y tú y reconstruir nuestra familia, me lleves, precisamente a mí, a los tribunales. Te he protegido de las demandas de mi madre, a menudo abogándote y siempre intentando que todos actuaran por amor. Incluso unas semanas antes de que mi madre falleciera, quiso demandarte de nuevo y me llamaste para pedirme ayuda. Le aconsejé encarecidamente que no lo hiciera, lo que resultó en una pelea entre ella y yo. Pero, como sabes, decidió escucharme y no demandarte. Creía entonces y ahora que las demandas entre familiares no tienen cabida, pero aquí estamos.

También debo compartir que me desgarraron muchísimo las llamadas sobre el testamento, menos de 24 horas después del fallecimiento de mi madre, y los correos electrónicos de abogados incluso antes de que la enterraran. Fue muy triste verme obligada a buscar un abogado que me representara a mí, a mis hermanas y a los deseos de mi madre, a pocos días de su fallecimiento. Supongo que sus representantes les están aconsejando tomar estas medidas, pero deben saber que este camino elegido solo puede distanciar aún más a nuestra familia, lo cual es realmente triste.

Espero que te estén aconsejando mal y que esto no venga de ti. Pero lo que no entiendo es por qué se dice que esta gran pelea entre mi madre y tú en 2016 no ocurrió. Mi madre afirmó en voz alta y clara a mucha gente, incluyéndote a ti, que sentía que la habías traicionado financiera y personalmente, y que, como resultado, te estaba sacando del fideicomiso y reemplazándote con mi hermano y conmigo. Si intentas sacarme del patrimonio con el pretexto de que no recuerdas la pelea sobre el fideicomiso y sus finanzas, no tiene sentido, porque seguías distanciada de mi madre al momento de su muerte, todo como resultado de esta misma pelea. Ahora me veo obligada a luchar contra ti en los tribunales para proteger a mi madre y sus deseos sobre su patrimonio, algo que sabes que va en contra de mi naturaleza".

Lisa Marie y Priscilla Presley | Cordon Press

Priscilla Presley y Riley Keough responden

Después de revelarse esta cata, Priscilla Presley y Riley Keough ha emitido una declaración conjunta a People: "Estamos al tanto de las últimas acusaciones de Brigitte Kruse. Estas afirmaciones no solo son falsas, sino también profundamente dolorosas. Nuestra familia está, y siempre ha estado, unida por el amor y el respeto mutuos".

"Nuestra prioridad compartida sigue siendo honrar la memoria de Lisa Marie y proteger el legado de Elvis con dignidad. No permitiremos que voces externas nos dividan ni disminuyan la fuerza de nuestro vínculo familiar".