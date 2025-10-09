Jennifer Aniston cuenta su sufrimiento mientras intentaba ser madre en secreto durante 20 años: "No conocían mi historia"

Desde su mediática separación de Brad Pitt en 2005, Jennifer Aniston ha sido objeto de un sinfín de rumores sobre su vida personal, especialmente sobre el porqué de no haber tenido hijos.

Durante años, la actriz ha sido retratada por ciertos medios como una mujer centrada únicamente en su carrera, dejando de lado la maternidad, e incluso hubo quienes afirmaron que esa habría sido la causa de su divorcio con Pitt.

Tras casi dos décadas de aquel episodio en las que los rumores han sido persistentes, la intérprete de Friends se ha sincerado sobre un proceso que no ha sido precisamente una elección personal libre de dificultades.

"No conocían mi historia", ha contado la actriz a Harpers Bazaar. "No sabían por lo que había estado pasando durante veinte años tratando de formar una familia porque no salgo y les cuento mis problemas médicos".

"Eso no le incumbe a nadie. Pero llega un punto en el que es imposible no oírlo: el discurso de que no tendré un bebé, de que no tendré una familia, porque soy egoísta y adicta al trabajo", explicaba Jennifer.

"Me afecta; soy simplemente un ser humano. Todos somos seres humanos", decía.

Además, la actriz ha confesado el motivo por el que en 2016 escribió un artículo de opinión que desmentía los rumores de su embarazo y expresaba su fastidio por el escrutinio mediático sobre la fertilidad de las mujeres.

"Porque conocía a muchas mujeres en aquel entonces que intentaban tener hijos y que se sometían a la FIV (fecundación in vitro). Así que sentí que no era solo por mí, sino por todas las mujeres que luchaban con el mismo problema", ha explicado Aniston.

Aunque la actriz ha reconocido que el sensacionalismo ya no es tan despiadado como lo era antes, ha reflexionado sobre cómo esa misma hostilidad parece haberse trasladado al mundo digital: "Ahora cualquier idiota puede permanecer anónimo y escribir lo que quiera escribir...".