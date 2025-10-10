Nicole Kidman ve "una salida" a pesar de sentirse "rota" tras su divorcio: "He sobrevivido a mucho"

Desde que Nicole Kidman y Keith Urban anunciaron su separación, tras 19 años de matrimonio y dos hijas en común, toda la información sobre su ruptura había llegado únicamente a través de fuentes cercanas a la expareja.

Según han asegurado estas fuentes Nicole intentó salvar su matrimonio, aunque finalmente ha sido la actriz la que ha solicitado el divorcio, mientras que especulaciones sobre la posible presencia de otra mujer en la vida del cantante alimentaban los titulares.

Hasta ahora, ninguno de los dos había hecho declaraciones públicas sobre su situación, pero por primera vez, Kidman ha decidido hablar sobre su situación actual en una entrevista con Harper's Bazar.

Keith Urban y Nicole Kidman en el US Open en 2023 | Getty

"Hay algo en saber que, sin importar lo doloroso, difícil o devastador que sea algo, hay una salida", se sinceraba la actriz.

"Vas a tener que sentirlo. No vas a poder adormecerlo. Vas a tener que sentirlo, y a veces va a parecer insuperable. Vas a sentirte rota, pero si avanzas con cuidado y lentitud, y puede llevar muchísimo tiempo, se pasa", explicaba Nicole.

"Entonces piensas: 'Ya he pasado por esto. Ahora sé cómo manejar esto'", continuaba. "O: 'Quizás no haya estado en esta situación, pero he vivido algo similar y sé que lo superaré'".

Nicole Kidman en el desfile de Chanel de la Semana de la Moda de París | Reuters

"Quiero compartir lo que he aprendido. He visto mucho, he experimentado mucho y he sobrevivido a mucho", ha asegurado la actriz de Big Little Lies . "Quiero transmitir parte de ese conocimiento, esa sabiduría y todo lo que he aprendido".

"La gente puede aprovechar las pequeñas cosas, porque todos sabemos que si le dices a alguien que haga algo, lo hará de todas formas", relataba.

"Es cierto, ¿verdad? Así que se trata más de compartir tus propias experiencias, de decir: esto es lo que he aprendido, aprende de ello lo que quieras", ha dicho Kidman.

"Estoy agradecida de ser parte de este mundo. Estoy agradecida de sobrevivir como mujer, como actriz y como productora, tanto profesional como personalmente", reflexionaba la actriz.

"Además, mis hijas me dan el propósito de ser su protectora y su guía, prometiéndoles que estoy aquí y que, pase lo que pase, siempre habrá un lugar seguro donde crecer" decía agradecida.

Durante el proceso de ruptura, la actriz se ha apoyado en su familia, especialmente en su hermana Antonia, y ha continuado con sus compromisos profesionales como su nombramiento como embajadora de Chanel.