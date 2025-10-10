Andrew Garfield sentencia que "ni de puta coña" será Spiderman en la nueva de Vengadores: ¿Nos está volviendo a mentir?

Andrew Garfield recogió el testigo de Tobey Maguire en 2012 para encarnar al superhéroe más famoso de Marvel. Sin embargo, ni el público estaba preparado para una nueva versión tan solo cinco años después de la última entrega de Sam Raimi ni las películas en sí dieron la talla. Por eso, después de la segunda parte de The Amazing Spider-Man, el actor se vio obligado a guardar el traje del trepamuros en un cajón.

Años más tarde, Tom Holland asumió el rol y entró a lo grande en el UCM, robándole el escudo al mismísimo Capitán América. Los fans se enamoraron en el acto de esta versión más joven del personaje y, desde entonces, ha permanecido como una de las figuras centrales en la franquicia Vengadores.

Sin embargo, Spider-Man: No Way Home volvió a poner a Garfield en el centro de atención. Y es que, tal y como revelaba el tráiler de la cinta, personajes como el Duende Verde o el Dr. Octopus de las primeras adaptaciones del superhéroes volvían a los cines. En el acto, el mundo entero se lanzó a especular sobre el regreso de los dos actores anteriores a la saga. Unos rumores que el propio Garfield se empeñaba en desmentir en cada aparición pública.

Para sorpresa de nadie (y euforia de todos), tanto Maguire como Garfield hicieron acto de presencia en la película. El público en las salas aplaudía, viendo a los intérpretes que dieron vida a Spiderman en su niñez y adolescencia. El trío arácnido rompió la taquilla y ahora, con Vengadores: Doomsday en pleno rodaje, los rumores han vuelto a ver la luz.

Spiderman: No way home | Sony Pictures

Y es que esta vez Marvel no se ha escondido. Los X-Men originales regresan, también el mismísimo Robert Downey Jr, entre otras tantas estrellas de Hollywood. No obstante, hay alguien que todavía no ha sido confirmado: Tom Holland. El actor se prepara para la cuarta entrega de Spiderman, que verá la luz antes de Vengadores. Pero, por el momento, se desconoce si aparecerá en la lucha de multiversos que está cocinando la Casa de las Ideas (spoiler: es prácticamente imposible que no sea uno de los platos fuertes).

Sea como sea, en una cinta que promete recuperar a grandes figuras de la historia de Marvel, la intervención de Andrew Garfield no solo resulta probable, sino también coherente. Aunque el actor ha sido muy contundente al responder a estos comentarios especulativos.

En un vídeo publicado por GQ, el intérprete entra en redes sociales para contestar a las preguntas de los fans. Una, como no podía ser de otra manera, es sobre su aparición en Vengadores: Doomsday. ¿La respuesta? "No, ni de puta coña". Así de claro ha sido; pero, como ya se ha demostrado en el pasado, su palabra respecto a este tema vale más bien poco.

Indudablemente, la nueva entrega de Vengadores todavía esconde muchos ases bajo la manga. El hecho de rescatar una vez más a Andrew y a Tobey podría ser una de ellas. Sea como sea, todavía queda más de un año para salir de dudas y averiguar si, una vez más, las mentiras del protagonista de Tick, Tick.. Boom! nos estallan en la cara.

La película llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Una fecha muy especial, ya que también se estrenará Dune 3. Por lo que no lo tiene nada fácil para batir nuevos récords en taquilla; a no ser, claro está, que se produzca un nuevo Barbenheimer. ¿Un Dunengers quizás?