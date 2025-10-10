Estrenos de cine del 10 de octubre: TRON: Ares, Downton Abbey: El gran final, Bala perdida o Una casa llena de dinamita

TRON: Ares

La tercera parte de la franquicia Tron llega este fin de semana a los cines. TRON: Ares, protagonizada por Jared Leto y Greta Lee, es uno de los títulos más esperados del año bajo la dirección de Joachim Ronning. Cuenta la historia de Ares, un programa altamente sofisticado que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial.

Duración: 119 minutos.

Downton Abbey: El gran final

Downton Abbey: El gran final supone el regreso a la gran pantalla del fenómeno mundial televisivo que muestra a los Brawley y al personal de la casa adentrándose en los años 30. A medida que el emblemático reparto de personajes, bajo la dirección de Simon Curtis, afronta cómo encarar el porvenir de Downton Abbey, todos deberán abrir al cambio.

Duración: 123 minutos.

Bala perdida

Bala perdida es la nueva película dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith y Bad Bunny. En la cinta, el exjugador de béisbol Hank Thompson se ve envuelto en una peligrosa lucha por la supervivencia en medio del submundo criminal de la ciudad de Nueva York de los 90, obligado a navegar por un traicionero inframundo que nunca imaginó.

Duración: 107 minutos.

Una casa llena de dinamita

En Una casa llena de dinamita, dirigida por Kathryn Bigelow, cuando se lanza un misil sin identificar contra EE. UU., se desata una carrera contrarreloj para descubrir al responsable y decidir cuál debe ser la respuesta. La nueva película de la primera mujer en la historia en ganar el Oscar a Mejor dirección reúne entre sus protagonistas a Rebecca Ferguson, Idris Elba, Gabriel Basso o Jared Harris.

Duración: 112 minutos.

La tregua

Miguel Ángel Vivas dirige La tregua, el film basado en hechos reales, que habla de Reyes y Salgado, dos militares que durante la Guerra Civil Española lucharon en bandos contrarios pero que deberán compartir el sufrimiento y la esperanza en un gulag soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Una convivencia que les obligará a unir fuerzas frente al frío, el hambre y el horror que habita entre las alambradas. Deberán desnudarse de sus ideologías para descubrir la persona que se oculta debajo de cada uniforme. Arón Piper y Miguel Herrán dan vida a los dos personajes.

Duración: 150 minutos.

Vieja loca

Carmen Maura y Daniel Hendler protagonizan Vieja loca, el debut como director de Martín Mauregui. La producción hispano-argentina es una fábula de terror y suspense que aborda como se transmite la violencia de una generación a otra. La película narra la pesadilla que sufre un hombre tras recibir la petición desesperada de una exnovia para que cuide de su madre senil.

Duración: 94 minutos.

Jugar con fuego

Jugar con fuego es un drama francés protagonizado por Vincent Lindon, Benjamin Voisin y Stefan Crepon en la que un trabajador ferroviario de cincuenta años cría solo a sus dos hijos. Los tres están muy unidos. Cuando Louis, el más joven, deja su casa para estudiar en la Sorbona de París, Fus, el mayor y con peores resultados en los estudios, se vuelve cada vez más reservado. Fascinado por la violencia, se relaciona con grupos de extrema derecha, la antítesis de los valores de su padre.

Duración: 119 minutos.

Mario

En Mario, una comedia negra de Guillem Miró, su protagonista es la pareja que todo el mundo querría tener. Es uno entre un millón. Sus amigos le idolatran. Pero tras muchos elogios, ellos empiezan a descubrir que algunas historias que Mario ha contado se contradicen y no encajan con el Mario al que todos conocen.

Duración: 90 minutos.

Karmele

Asier Altuna Iza dirige Karmele, una enfermera vasca exiliada en Francia a finales de los años treinta. Allí conoce a Txomin, un virtuoso trompetista, con el que vive una historia de amor y compromiso político entre París, Caracas y País Vasco. Juntos forman una familia y comparten una complicidad absoluta hasta que llega el momento de elegir entre la fidelidad a la familia o a las ideas. Jone Laspiur, Eneko Sagardoy, Nagore Aranburu y Javier Barandiaran interpretan a sus protagonistas.

Duración: 114 minutos.