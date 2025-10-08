"Este es mi pene": Así se enfrentó Channing Tatum a uno de sus desnudos integrales más surrealistas

A lo largo de su carrera, Channing Tatum se ha ganado el título de ser uno de los actores más carismáticos y sensuales de Hollywood, protagonizando numerosas escenas que han hecho subir la temperatura al máximo.

Desde sus inicios como bailarín en Step Up hasta su papel como stripper en Magic Mike, Tatum ha demostrado una naturalidad frente a las cámaras cuando se trata de combinar acción, humor y atractivo físico.

Además, el actor también ha tenido escenas de desnudos integrales, o al menos para el equipo de grabación, como pasó en la película que hizo junto a Sandra Bullock, La ciudad perdida.

En una entrevista en Hot Ones, el actor ha contado cómo fue ese momento: "No fueron 50 tomas, pero sí muchas", comentaba el actor.

"Fue, curiosamente, el segundo día de rodaje... Conocía a Sandy; tenemos hijas de la misma edad y las llevamos a la misma escuela, etc.", explicaba Tatum.

"Segundo día en el set", insistía, "sabes que tienes que entrar al set y decir: 'Hola a todos. Me llamo Chan. Sé que solo tenemos un día más, o un día para conocernos. Así que hoy van a ver mi pene. Nos vamos a conocer muy bien. Este es mi pene. Me llamo Chan. Luego os preguntaré vuestros nombres'".

Channing Tatum y Sandra Bullock en 'La Ciudad Perdida' | Paramount Pictures

"Y que Sandy tuviera que tener un monólogo entero fue lo más raro", decía refiriéndose a la misma escena en la que él estaba desnudo, siendo un calcetín lo único que cubría su miembro.

"Incluso más (raro) que tener que quitarme sanguijuelas del culo... Es como un delirio. Es como un sueño febril explicar todo esto", continuaba.

Esta no es la única escena del estilo a la que Channing se ha enfrentado, de hecho, en la grabación de la película Roofman. En una de las tomas, el actor tiene que salir corriendo de la ducha desnudo tapándose únicamente con las manos y temiendo que se le viese todo.