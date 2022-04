Jason Momoa defiende a Will Smith: "Hay un punto de inflexión para todos"

Jason Momoa acudió a la pasada gala de los Oscar esperando disfrutar de una noche que se vio totalmente empañada cuando Will Smith subió al escenario y golpeó a Chris Rock.

A partir de este entonces, se convirtieron en los desafortunados protagonistas de esta edición, dejando de lado el triunfo de 'CODA' o los éxitos de 'Dune', película de la que Momoa es uno de los protagonistas.

Por ello, la estrella de 'Aquaman' fue un espectador de lujo de ese momento, del que se ha confesado quedar "sorprendido". El actor ha defendido, en parte, a Will Smith quien después levantó la estatuilla dorada, asegurando que ha vivido momentos parecidos.

"Nunca sabes en qué punto está la gente. Hay un punto de inflexión para todos", ha dicho a People. "Él puede pedir perdón. A veces solo estás más sensible. Todos somos sensibles. No me estoy poniendo en su lugar, pero he pasado por momentos así". Además, ha señalado que no sabe lo que verdaderamente significó para Smith el chiste que Chris Rock hizo sobre Jada.

"Solo somos personas que estamos bajo un microscopio", ha dicho mientras ha calificado a ambos como "seres humanos increíbles". "Lo resolverán", ha aventurado.

El momento de Chris Rock y Will Smith en los Oscar | Cordon Press

Sin embargo, su postura es contraria a la de Zoe Kravitz, la de que es hija de su exmujer, Lisa Bonet, y a la cual ha acompañado en los últimos eventos ya que mantienen una gran relación. La actriz de 'The Batman' dijo que "al parecer ahora gritamos blasfemias y agredimos a la gente sobre el escenario", horas después del incidente.

Por su parte, Momoa está viviendo momentos difíciles a nivel personal tras su separación con Lisa Bonet, por ello ha estado bajo el foco de los cámaras, las cuales le fotografiaron siendo muy cortés con Kate Beckinsale y disparando los rumores que más tarde él mismo desmintió.

Seguro que te interesa:

La teoría viral que explicaría por qué Will Smith se sintió 'obligado' a dar el bofetón a Chris Rock