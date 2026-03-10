Premios Oscar 2026: Dónde ver todas las nominadas a Mejor Película

Los Premios Oscar vuelven a situar en primer plano el pulso del cine internacional del último año. Las nominadas a Mejor Película reflejan la diversidad de miradas que conviven hoy en la industria, desde grandes superproducciones hasta propuestas más autorales que han conquistado a la crítica.

Muchas de ellas siguen en cartelera o acaban de llegar a plataformas, así que aún estás a tiempo de verlas antes de la gran noche de Hollywood. Aquí te contamos de qué trata cada una y dónde puedes verlas antes de la ceremonia.

Sinners

La gran favorita de esta edición es Sinners, el ambicioso thriller sobrenatural dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Michael B. Jordan. El director de Black Panther vuelve con una película mucho más oscura que mezcla terror, drama histórico y elementos fantásticos. El filme ha hecho historia al convertirse en la más nominada de todos los tiempos en los Oscar, con 16 candidaturas, superando récords históricos de películas como Titanic o La La Land.

La historia sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal en el sur de Estados Unidos con la intención de empezar una nueva vida y abrir un club de música. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad para empezar de cero se convierte en una pesadilla cuando descubren que una presencia sobrenatural acecha a la comunidad y amenaza con destruir todo a su paso.

Dónde verla: Disponible para ver en stream en HBO Max y Movistar+.

Bugonia

Bugonia es la nueva película del cineasta griego Yorgos Lanthimos, uno de los directores más singulares del cine contemporáneo tras títulos como La Favorita, Langosta o Pobres Criaturas. Con su estilo provocador y absurdo, y contando de nuevo con Emma Stone como su "partner in crime", el director vuelve a mezclar comedia negra y ciencia ficción en una propuesta que ha generado gran debate durante la temporada de premios.

La película sigue a dos hombres obsesionados con teorías conspirativas que están convencidos de que una poderosa empresaria es en realidad una extraterrestre infiltrada en la Tierra. Deciden secuestrarla para impedir que cumpla su supuesta misión secreta, pero la situación se vuelve cada vez más surrealista a medida que avanzan los acontecimientos.

Dónde verla: Disponible para alquilar en Amazon Prime y Movistar+.

F1

F1 es una de las producciones más espectaculares del año y uno de los títulos más comerciales entre las nominadas. Con Brad Pitt como estrella protagonista y ambientada en el mundo de la Fórmula 1, la película destaca por sus impresionantes secuencias de carreras rodadas en circuitos reales y por su ambiciosa puesta en escena.

La historia sigue a un piloto veterano que regresa a la competición para ayudar a una joven promesa a triunfar en el campeonato. Mientras ambos luchan por alcanzar la gloria en uno de los deportes más exigentes del mundo, también tendrán que enfrentarse a la presión mediática, las rivalidades dentro del paddock y sus propios conflictos personales.

Dónde verla: Disponible para ver en stream en Apple TV.

Frankenstein

Guillermo del Toro recupera el clásico de Mary Shelley con una reinterpretación moderna del mito en la nueva adaptación de Frankenstein. La película se ha convertido en uno de los títulos más esperados del cine fantástico reciente y cuenta con un reparto de alto nivel (con nombres como Jacoc Elordi, Oscar Isaac o Mia Goth) que ha generado gran expectación entre los fans del género.

La historia sigue al científico Victor Frankenstein, un investigador obsesionado con superar los límites de la ciencia y crear vida artificial. Tras lograr dar vida a una criatura construida a partir de restos humanos, el experimento pronto se convierte en una tragedia cuando la criatura comienza a cuestionar su propia existencia y a enfrentarse a un mundo que la rechaza.

Dónde verla: Disponible para ver en stream en Netflix.

Hamnet

Hamnet es un drama histórico dirigido por Chloé Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland, y protagonizado por una maravillosa Jessie Buckley que parte como gran favorita para llevarse la estatuilla a mejor actriz, y un esplendido Paul Mescal que ofrece una sobresaliente actuación dramática digna de otros títulos como Normal People o Aftersun. La película adapta la aclamada novela de Maggie O'Farrell y ha sido uno de los títulos más celebrados por la crítica durante la temporada de premios.

La historia se centra en Agnes, la esposa de William Shakespeare, y en la vida familiar del dramaturgo durante el siglo XVI. El relato explora el impacto emocional de la muerte de su hijo Hamnet y cómo ese acontecimiento marcó profundamente a la familia, ofreciendo una mirada íntima a la vida del escritor detrás de su obra.

Dónde verla: En cines.

Una batalla tras otra

La nueva película de Paul Thomas Anderson es uno de los proyectos más ambiciosos del director en los últimos años y uno de los títulos más comentados por la crítica. El filme cuenta con un reparto de estrellas encabezado por Leonardo DiCaprio y Sean Penn, convirtiéndose en una de las cintas favoritas de la temporada de premios.

La historia sigue a varios personajes cuyas vidas se entrelazan en medio de conspiraciones políticas, conflictos personales y luchas de poder. A través de múltiples historias conectadas, la película explora cómo las decisiones del pasado siguen influyendo en el presente.

Dónde verla: Disponible para ver en stream en HBO Max.

Marty Supreme

Marty Supreme es una comedia dramática dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, que encabeza un reparto que también incluye a Gwyneth Paltrow y Odessa A’zion. La frenética película (que sigue el tono de otras cintas del director como Diamantes en bruto o Good Time) ha sido una de las sorpresas de la temporada de premios gracias a su estilo vibrante y a la interpretación de Chalamet.

La historia sigue a Marty Mauser, un ambicioso jugador de tenis de mesa inspirado en el legendario campeón Marty Reisman. A lo largo de su carrera, el protagonista intenta alcanzar el éxito en un deporte extremadamente competitivo mientras lidia con su obsesión por ganar y su compleja personalidad.

Dónde verla: En cines.

El agente secreto

El agente secreto es uno de los thrillers políticos más destacados del año y ha logrado colarse entre las nominadas tras su exitoso paso por festivales y premios de la crítica. La película brasileña combina espionaje, tensión política y drama personal en una historia cargada de suspense.

La trama sigue a un agente infiltrado que se introduce en una peligrosa red de espionaje internacional. A medida que intenta descubrir quién está detrás de una conspiración que amenaza con provocar un conflicto global, se da cuenta de que las personas en las que confiaba podrían no ser quienes dicen ser.

Dónde verla: En cines.

Valor sentimental

El drama dirigido por Joachim Trier se ha convertido en uno de los títulos más aclamados por la crítica en el último año. El cineasta noruego, conocido por La peor persona del mundo, vuelve a explorar las relaciones familiares con una historia profundamente emocional.

La película sigue a un cineasta que intenta reconstruir la relación con sus hijas después de años de distancia emocional. A través de encuentros, recuerdos y proyectos creativos compartidos, la familia intenta reconciliarse con su pasado y encontrar una nueva forma de relacionarse.

Dónde verla: En cines.

Train Dreams

Train Dreams es una adaptación de la novela de Denis Johnson y uno de los dramas históricos más destacados del año. La película cuenta con Joel Edgerton y Felicity Jones en su reparto y ha sido muy bien recibida por la crítica durante la temporada de premios.

La historia sigue a Robert Grainier, un trabajador del ferrocarril en el oeste de Estados Unidos cuya vida se desarrolla a lo largo de varias décadas. A través de su experiencia personal, la película muestra cómo la llegada de la industrialización transforma el país y la vida de quienes lo habitan.

Dónde verla: Disponible para ver en stream en Netflix.

Con la gala de los Oscar cada vez más cerca, estas películas se han convertido en algunos de los títulos más comentados del año. Si quieres llegar a la ceremonia con los deberes hechos, todavía estás a tiempo de descubrirlas antes de que se entreguen las estatuillas más importantes del cine.