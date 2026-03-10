La triste tumba de Gene Hackman, sin lápida y olvidada mientras sus herederos se disputan su millonaria fortuna

Gene Hackman, una de las grandes leyendas de Hollywood, y su esposa Betsy Arakawa fueron enterrados hace un año en una discreta parcela de los Santa Fe Memorial Gardens. Lejos de cualquier homenaje monumental, el lugar de descanso del actor está marcado únicamente por una pequeña caracola colocada sobre el césped seco bajo un árbol adornado con campanillas de viento.

Según revela Daily Mail, la tumba sigue sin placa ni inscripción que identifique a la pareja, y tampoco hay señales de visitas recientes para conmemorar el aniversario de su muerte. Ni flores ni objetos personales acompañan el lugar donde descansa uno de los actores más influyentes de su generación.

Betsy Arakawa y Gene Hackman en 1989 | Cordon Press

La pareja fue encontrada muerta el 26 de febrero del año pasado en su casa de Santa Fe, Nuevo México, después de que trabajadores de mantenimiento descubrieran los cuerpos. La investigación posterior reconstruyó los últimos días de ambos con un desenlace particularmente trágico.

Un mes después ambos fueron enterrados juntos en una ceremonia privada a la que asistieron los tres hijos del actor: Christopher, Elizabeth y Leslie. Sin embargo, pese a su presencia en el funeral, ninguno de ellos ha colocado hasta ahora una lápida que marque el lugar.

Gene Hackman y Betsy Arakawa en la 60 edición de los Globos de Oro | Cordon Press

Mientras tanto, la historia ha dado un nuevo giro con la batalla legal que rodea la herencia del actor. Documentos judiciales revelan que el testamento de Hackman excluía deliberadamente a sus tres hijos adultos, con quienes mantenía una relación distante en sus últimos años.

Aun así, los tres han solicitado el estatus de "parte interesada" en el proceso de sucesión para intentar acceder a la fortuna del actor, estimada en unos 90 millones de dólares.

Gene Hackman con su exmujer Fay y sus hijos Leslie, Christopher y Elizabeth en los años 70 | Cordon Press

La cifra incluso ha aumentado recientemente. El mes pasado se vendió la propiedad de 53 acres que Hackman poseía en Summit Santa Fe, una exclusiva comunidad privada, por 6,25 millones de dólares exactamente un año después del descubrimiento de los cuerpos.

La finca incluía una residencia principal de más de 4.000 metros cuadrados, una casa de invitados de tres dormitorios y el estudio donde el actor, ya retirado del cine, pasaba gran parte de su tiempo pintando.

Así, mientras el lugar donde descansa una de las mayores leyendas del cine permanece casi anónimo y sin homenajes visibles, el legado económico del actor sigue generando tensiones familiares que podrían prolongarse durante años.