Quentin Tarantino explota contra la actriz de Pulp Fiction Rosanna Arquette tras llamarlo racista: "Es muy cínico"

Quentin Tarantino vuelve a estar en el centro de la polémica tras responder públicamente a las declaraciones de Rosanna Arquette, quien recientemente criticó el uso reiterado de lenguaje racista en su filmografía. La actriz, que participó en Pulp Fiction, calificó la película como: "una gran película en muchos sentidos", pero aseguró que el uso de la palabra N "no es arte" y lo describió como "simplemente racista y escalofriante".

Las palabras de Arquette generaron rápidamente debate en la industria y ahora el propio director ha decidido responder. En un comunicado enviado a Entertainment Weekly, Tarantino ha cargado directamente contra la actriz por sus declaraciones.

"Querida Rosanna, espero que la publicidad que estás recibiendo de 132 medios de comunicación diferentes que escriben tu nombre y publican tu foto valga la pena por faltarme al respeto a mí y a una película que recuerdo con claridad y en la que te emocionaba participar", ha escrito el cineasta.

El director también cuestiona que la actriz critique ahora una película en la que trabajó hace décadas. "¿Te sientes así ahora? Es muy posible", añade en su respuesta.

Rosanna Arquette en Pulp Fiction | Miramax

Tarantino ha sido aún más contundente al recordar que fue él quien la eligió para formar parte del proyecto y que aceptó participar en él en su momento: "Después de que yo te diera un trabajo y aceptaras el dinero, tirarlo a la basura por lo que sospecho son razones muy cínicas muestra una decidida falta de clase, y no menos de honor".

El director también apela al compañerismo dentro de la industria del cine: "Se supone que debe haber un espíritu de equipo entre colegas artistas", ha escrito antes de concluir con ironía: "Pero parece que el objetivo se logró. ¡Felicidades, Q!".

Quentin Tarantino | Gtres

La disputa llega después de que Arquette reavivara un debate que ha acompañado durante años a la filmografía de Tarantino, en la que el uso del polémico término ha sido criticado en varias ocasiones por otros cineastas, entre ellos Spike Lee.

Por ahora, Arquette no ha respondido públicamente a la dura réplica del director, aunque la controversia vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más recurrentes alrededor de la obra del cineasta: los límites entre libertad creativa y representación en pantalla.