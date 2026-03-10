Atresmedia Cine presenta en el Festival de Málaga Todos los colores, la ópera prima de Beatriz de Silva

Todos los colores, producida por Atresmedia Cine junto a Cattleya Producciones y La Canica Films, se ha presentado en el 29º Festival de Málaga dentro de la Sección Oficial (Fuera de concurso) antes de su estreno en cines el 12 de junio. La ópera prima de Beatriz de Silva ha formado parte del Cinefórum Educativo del festival, una iniciativa que acerca el cine español a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos, con una proyección y coloquio en el Teatro Cervantes con la directora y las actrices protagonistas Mafalda Carbonell y Eva Moral.

Todos los colores es una comedia emocional y luminosa sobre la adolescencia, el deseo y la búsqueda de identidad. Se rodó el pasado verano en distintas localizaciones de Madrid.

Con un enfoque vitalista y cercano, Todos los colores narra la historia de Belén, una joven de 17 años que está terminando el bachillerato junto a su grupo de amigas inseparables. En ese momento en el que se vive al máximo y todo empieza a cambiar, Belén se enfrenta a sus miedos, su cuerpo, su deseo… y también al vértigo de quedarse atrás.

Mafalda Carbonell da vida a Belén, una protagonista carismática, gamberra y llena de matices. La acompañan en el reparto Sílvia Abril y la campeona paralímpica Eva Moral, junto con Claudia Mora, Amalia Martos, Carlota Jiménez, Iván Luengo, Israel Arpa, Javier Tolosa y Edu Errejón, entre otros.

Atresmedia Cine presenta en el Festival de Málaga Todos los colores | Atresmedia Cine

Rodar desde la verdad

Al terminar el rodaje de la película, la directora Beatriz de Silva compartió las impresiones del rodaje de su primer largo:

"Acabamos de terminar y el equipo está aún aterrizando, con el cuerpo cansado y la cabeza llena de imágenes.

Esta película nació con una idea clara: quería contar una adolescencia que no se hubiera visto antes en pantalla. Una historia luminosa, divertida y emotiva. Como la vida. Como Belén.

Una de las cosas más difíciles fue sostener la mirada. Belén es muchas cosas: líder, amiga, cabezota, divertida, deseante, insegura. También se mueve en una silla. Pero eso no es el centro de la historia. Y creo que ahí está el punto.

Rodar con Mafalda Carbonell ha sido un regalo. Ha hecho suyo el personaje desde un lugar profundamente honesto. La adolescencia no se puede falsear, y ella tiene esa verdad que no se entrena: la trae puesta.

Estoy orgullosa de haber podido contar esta historia con un equipo que ha creído en ella. Ojalá Todos los colores sirva para mirar de otro modo, para entender sin explicar, para empatizar sin juzgar. Y, sobre todo, para hacer espacio a otras historias que también merecen ser contadas".

Beatriz de Silva, directora y guionista, ha sido reconocida por sus cortos Tula y Lyuba, mañana. Con Todos los colores da el salto al largometraje, con una mirada fresca, tierna, a la vez que sin condescendencia, sobre la adolescencia. La dirección de fotografía está en manos de Daniel Salmones y la producción ejecutiva corre a cargo de María Cervera (Cattleya Producciones, parte de ITV Studios), Beatriz Bodegas (La Canica) y Alejandra Sáez.

Sinopsis

Belén, de 17 años, es la líder indiscutible de su grupo de amigas. Con un carácter arrollador, y su silla de ruedas, siempre consigue salirse con la suya. Pero, con el fin del bachillerato a la vuelta de la esquina, todo empieza a cambiar. Sus amigas tienen la mirada puesta en el futuro y Belén teme quedarse atrás. Cuando la obligan a apuntarse a atletismo en silla de ruedas para no suspender, conoce a una deportista que le ayudará a encontrar su propio camino, mientras lidia con una madre sobreprotectora, un primer "crush" y el miedo a perder a sus amigas de siempre. Belén se sumerge en un momento vital de descubrimiento, de vínculos que se transforman, de deseos que despiertan y emociones que se mezclan como si fueran una paleta con todos los colores a la vez.

Todos los colores está producida por Atresmedia Cine, Cattleya Producciones y La Canica Films. Cuenta con la participación de Atresmedia y Netflix y con la financiación del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales). La distribución en salas estará a cargo de Wanda Visión, mientras que Film Factory se encargará de las ventas internacionales.

La película propone una historia para todos los públicos. Una comedia emocional y generacional que habla de amor, amistad, el deseo y la fuerza interior.

Las películas de Atresmedia Cine en el 29 Festival de Málaga

Además de Todos los colores, Atresmedia Cine acude a la 29ª edición del Festival de Málaga con otros tres títulos, que formarán parte de la Sección Oficial (Fuera de Concurso): Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho y La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, que clausurará el festival. Atresmedia, patrocinador oficial del Festival de Málaga, también estrena en el festival tres de sus producciones más esperadas: la segunda temporada de Entre Tierras, La Nena y el documental Sidosa, protagonizado por Jordi Évole y Eduardo Casanova.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.