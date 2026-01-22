Los pecadores (Sinners), bate el récord histórico de nominaciones a los Premios Oscar

Los Pecadores (Sinners), filme dirigido por Ryan Coogler, ha batido el récord histórico de nominaciones a los Oscar con 16 candidaturas. La película protagonizada por Michael B. Jordan parte, junto a Una batalla tras otra, la cinta de Paul Thomas Anderson que acumula 13 nominaciones, como gran favorita de cara a la gala de entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood que tendrá lugar el 15 de marzo en el Kodak Theatre de Los Ángeles.

Con sus 16 nominaciones, el filme de terror ambientado en el Misisipi de los años 30, ha superado el récord histórico de 14 candidaturas que hasta ahora ostentaban tres filmes marcas históricas de Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La La Land (2017).

Ryan Coogler y Michael B. Jordan asisten al estreno de la película Sinners (Los Pecadores) | Reuters

Tras Los Pecadores aparece también muy destacada Una batalla tras otra, una de las grandes triunfadoras hasta ahora en la temporada de premios, que opta a 13 galardones. Después, Valor sentimental Marty Supreme y Frankenstein, con nueve nominaciones cada una, y Hamnet de Chloé Zhao, con ocho candidaturas.

Junto a estos seis filmes, F1: La película, Bugonia, El agente secreto, y Sueños de trenes completan los diez títulos nominados al Oscar a mejor película. Chloé Zhao Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental), Joshua Safdie (Marty Supreme) y Ryan Coogler (Los pecadores) son los cinco cineastas candidatos al premio a la mejor dirección.

DOS NOMINACIONES PARA SIRAT

Sirat, la cinta española de Oliver Laxe, está entre las cinco nominadas al Oscar a la mejor película internacional. Categoría en la que competirá con la la iraní Un simple accidente de Jafar Panahi, la noruega Valor sentimental de Joachim Trier, la tunecina La voz de Hind de Kaouther Ben Hania y la brasileña El agente secreto. El filme español también ha sido nominado al premio a mejor sonido, una categoría en la que el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas compite con F1, Frankenstein, Una batalla tras otra y Los pecadores.

En las categorías interpretativas, Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada), Kate Hudson (Song Sung Blue) Renate Reinsve (Valor sentimental) Emma Stone (Bugonia) y la gran favorita, Jessie Buckley (Hamnet) compiten por el Oscar a la mejor actriz mientras que Wagner Moura (El agente secreto), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon) y Michael B. Jordan (Los pecadores) son los nominados a mejor actor.

Las nominadas a mejor actriz y actor de reparto son Elle Fanning (Valor sentimental), Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Los pecadores), Teyana Taylor (Una batalla tras otra) y Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental) y Benicio del Toro (Una batalla tras otra), Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Los pecadores) Sean Penn (Una batalla tras otra) Stellan Skarsgard (Valor sentimental).

En la nueva categoría, el premio al mejor dirección de casting o reparto, los nominados son Nina Gold (Hamnet) Cassandra Kulukundis (Una batalla tras otra) Francine Maisler (Los pecadores), Gabriel Domingues, (El agente secreto) y Jennifer Venditti Marty Supreme).