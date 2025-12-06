Sinners, Una batalla tras otra y Adolescencia lideran las nominaciones a los Critics Choice Awards 2026

Sinners, la película de acción sobrenatural ambientada en los años 30, se ha erigido como la cinta con más nominaciones a la 31 edición de los Critics Choice Awards que se celebrarán el 4 de enero de 2026 y que otorga la crítica de Hollywood.

El largometraje ha obtenido 17 candidaturas, seguido de Una batalla tras otra, con 14, mientras que Frankenstein, de Guillermo del Toro, y Hamnet, han conseguido 11 nominaciones cada una.

Las cuatro películas dominantes competirán por el galardón a mejor filme junto a los títulos Marty Supreme, Valor sentimental, Wicked: For Good, Jay Kelly y Sueños de trenes.

Sinners, ya en HBO Max | Warner Bros

También sus directores, Ryan Coogler (Sinners), del Toro, Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) y Chloé Zhao (Hamnet) entrarán en la carrera por el premio a mejor dirección junto a Josh Safdie (Marty Supreme) y Joachim Trier (Valor sentimental).

En la carrera a mejor actor, la estrella de Sinners, Michael B. Jordan, se enfrentará a pesos pesados de la industria como Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra); Ethan Hawke (Blue Moon); George Clooney (Jay Kelly); Joel Edgerton (Sueños de trenes); Wagner Moura (El agente secreto); Jesse Plemons (Bugonia) y Timothée Chalamet (Marty Supreme).

Por su parte, en el premio a mejor actriz destacan las candidaturas de Jessie Buckley (Hamnet), Emma Stone (Bugonia), la revelación Chase Infiniti (Una batalla tras otra); Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada); Renate Reinsve (Valor sentimental) y Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee).

Emma Stone con el pelo rapado al cero para Bugonia de Yorgo Lanthimos | Universal

Asimismo, Wicked: For Good, la segunda parte del musical de fantasía sobre la historia de la Malvada Bruja del Oeste, recibió siete nominaciones. Entre ellas destaca la ausencia de su protagonista, Cynthia Erivo, en la categoría de mejor actriz, aunque su compañera Ariana Grande competirá nuevamente por el galardón a mejor intérprete de reparto.

Ariana Grande como Glinda y Cynthia Erivo como Elphaba en Wicked: For Good | Gtres

El puertorriqueño Benicio del Toro también se encuentra entre los optantes al premio a mejor actor de reparto por su interpretación en Una batalla tras otra, aunque no lo tendrá fácil al competir con su compañero de elenco Sean Penn, así como Jacob Elordi (Frankenstein); Paul Mescal (Hamnet), Adam Sandler (Jay Kelly) o Stellan Skarsgard (Valor sentimental).

Junto a ellos, la española Sirat. Trance en el desierto, de Oliver Laxe, optará a los premios de mejor sonido y mejor película de habla no inglesa.

Fotograma de la película Sirat | Academia de Cine

En los apartados de televisión, los premios de la Crítica de Hollywood, considerados como uno de los termómetros en la carrera a los Oscar, el drama de Netflix, Adolescencia, encabeza la lista con seis nominaciones, entre ellas el de mejor miniserie, seguidos de Nadie quiere esto, con cinco.

Stephen Graham como Eddie Miller y Owen Cooper como Jamie Miller, en Adolescencia | Netflix

Los títulos nominados a mejor serie de drama son: Alien: Planeta tierra, Andor, La diplomática, Paradise, The Pitt, Pluribus, Separación y Task. Por su parte, los de mejor serie de comedia son: Colegio Abbott, Elsbeth, Fantasmas, Hacks, Nadie quiere esto, Solo asesinatos en el edificio, Los Gemstone y The Studio.