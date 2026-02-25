Predator: Badlands abre la puerta a una nueva Alien vs. Predator: Todas las pistas que anticipan la próxima secuela

Los aliens y los predators tienen tantas cosas en común como diferencias. Por ejemplo, ambos son conocidos por sus motes, cuando realmente se llaman Xenomorfos y Yautjas. También son iconos de los años 80, están resucitando en esta década y, por supuesto, viven en la misma casa: 20th Century Studios.

Ahora bien, en sus orígenes todo era bien diferente. Alien, el octavo pasajero fue una película de terror milimétricamente realizada. Una maravilla de Ridley Scott donde demostró que, aunque en el espacio nadie pueda oír tus gritos, sí se escuchan nítidamente en una sala de cine.

Yaphet Kotto, Sigourney Weaver e Ian Holm en Alien | Cordon Press

Por su lado, Predator aprovechó el tirón de Schwarzenneger para medir la testosterona terráquea con la de sangre más amarillenta. Porque si algo nos enseñó esta película es que si algo sangra, se puede matar. Y de eso va la primera entrega de la franquicia: de matar un bicho a base de disparos, explosiones y, en los minutos finales, algo de ingenio.

Mientras Alien fue un éxito entre la crítica y le siguió una secuela igual de aplaudida, Predator se ganó el odio de los expertos para terminar de sepultar su rigor cinematográfico en la segunda parte. Eso sí, ni el más estricto de los críticos pudo evitar que la cinta pasara a ser un eje de la ciencia ficción moderna.

Arnold Schwarzenegger en Predator | 20th Century Fox

Volviendo a los puntos en común, tanto Predator 2 como la tercera y cuarta parte de Alien supusieron un agotamiento que auguraba el final de las sagas. Hasta que alguien pensó: "¿Y si los juntamos? Sí, eso haremos. Que se peguen a ver quién gana".

Y así nació Alien vs. Predator. La cinta funcionó y tuvo una secuela vapuleada hasta por los más fieles defensores de la franquicia. Pero, ¿llegará algún momento la tercera entrega? Analicemos las pistas que parecen confirmarlo.

Alien vs. Predator | 20th Century Studios

Dos sagas en pleno apogeo

Ni Alien ni Predator se fueron realmente. Y es que ambas franquicias trataron de volver al centro de la cultura pop a lo largo de la década de 2010.

Predators fue la primera en aterrizar y, dos años después, fue el turno de Prometheus, precuela de Alien que recuperaba a Ridley Scott como director. Ninguna de las dos funcionó especialmente. Ahora bien, todo empeoró con Alien: Covenant, que supuso el final de las nuevas ideas de Scott, y The Predator, un rotundo fracaso a cargo de Shane Black (con cortes de estudio incluidos).

No obstante, con la década de 2020 la esperanza resurgía. Dan Trachtenberg (Calle Clovelfield 10) sorprendía al mundo estrenando Prey, una de las entregas mejor valoradas de Predator. Así, se hacía con el control de la saga para estrenar el pasado año tanto Asesino de Asesinos como Badlands.

Predator: Badlands | 20th Century Studios

Un éxito al que también se sumó Alien con Romulus, un regreso épico al terror que lo empezó todo y que se convirtió en un fenómeno de masas durante el verano de 2024. No bastante con eso, el siguiente verano llegó el Alien: Earth de Noah Hawley, una locura narrativa y visual que mostraba al xenomorfo como nunca antes.

Así que, lejos de los fracasos del pasado, ambas sagas se encuentran en sus mejores momentos. Y si una cosa funciona y la otra también, ¿cuánto tardarán en darse la mano?

Alien: Planeta Tierra | Disney+

Predator: Badlands, más dependiente que nunca del universo Alien

La idea de que Predator y Alien formaran parte del mismo universo nació mucho antes de que el crossover se hiciera realidad. De hecho, todo se remonta a Predator 2, cuando el personaje de Donald Glover entra en la nave del Yautja al que se enfrenta para descubrir múltiples calaveras; entre ellas la de un Xenomorfo.

Ahora bien, esta conexión se ha llevado al extremo en la última película, ya disponible en Disney+. Y es que no se reduce a un simple esqueleto: la compañera del protagonista es el mismo tipo de sintético que los de Alien y los malos malísimos son nada menos que la empresa que inventó Scott en 1979: Weyland Corp. Incluso aparece "madre" como si de la Nostromo se tratara.

Elle Fanning en Predator: Badlands | 20th Century Studios

Así, en una era en la que los universos compartidos están a la orden del día, desde 20th Century Studios parecen haber encontrado el modo de construir, poco a poco, un crossover con cimientos más sólidos que los del pasado.

Por el momento, no hay rastro alguno de los predators en las cintas o series de Alien. Sin embargo, tampoco lo hubo antes del primer crossover. Porque si hay algo claro en esta lucha entre estas dos terribles especies, es que una es más dependiente que la otra.

Riddley Scott, a su bola

Si hay alguien al que nunca le han importado los cimientos de la saga Predator, ese es Ridley Scott. El director original ideó una cinta de terror en el espacio y no parecía imaginar que algún día derivaría en una historia de dos extraterrestres luchando a muerte.

De hecho, tras la angustiosa batalla por sobrevivir de la teniente Ripley, se escondía un mensaje anticapitalista que se mantuvo intacto en el resto de las secuelas de la franquicia. Una profundidad que quiso llevar al siguiente nivel con su regreso a la saga.

Sigourney Weaver en Alien | Gtres

Prometheus y Coventan, tras las capas del terror habitual y la lucha contra el capitalismo, traían una lectura filosófica sobre el origen del ser humano. Una idea con el sello Lindelof (guionista de Prometheus) que se ganó el odio de los fans que esperaban disfrutar de entregas lo más parecidas posibles a la original.

Sin embargo, en todo esto hay un gesto muy claro por parte de Scott: Alien vs. Predator no le interesa en lo más mínimo. Y es que estas precuelas niegan directamente los dos crossovers; dado que cuentan los orígenes del Xenomorfo que todos conocemos, creado por un Michael Fassbender sintético varios años en el futuro.

Michael Fassbender en Alien Covenant | 20th Century Fox

Entonces, ¿cómo es posible que hubiera aliens en la antigüedad? ¿O en la actualidad? Imposible. Al igual que lo es que hubiera un cráneo de Xenomorfo en la nave Yautja de Predator 2. En definitiva: si se quiere respetar al creador de la franquicia, los crossovers jamás existieron.

El director de 20th Century Studios habla

Pero Scott no es el dueño de la saga. Lo es 20th Century Studios y ser milimétrico con la coherencia narrativa no es algo habitual en los grandes estudios. Por el contrario, sacar el máximo rendimiento a dos taquillazos sí es narrativamente coherente en estas compañías.

El director del estudio, Steve Asbell, demostró que hay más que una remota posibilidad para que esto pase hace ya más de un año. Y es que, durante una entrevista con The Hollywood Reporter, afirmó que "probablemente" llegue otra cinta de Alien Vs. Predator.

Alien vs. Predator | 20th Century Fox

"No sería como te imaginas", aclara: "No es como si se llamara simplemente Alien vs. Predator ni nada parecido a las películas originales". Unas palabras que parecen abogar más por ignorar los primeros crossover que la obra de Scott.

"Si lo hacemos, se crearán orgánicamente a partir de estas dos franquicias que hemos continuado con personajes que nos encantan, y esos personajes se combinarán... quizás", continúa antes de explicar que, por el momento, no hay un calendario de estreno claro: "Pero aún no hemos llegado a ese punto. Y no vamos a hacerlo así como así".

Aliens vs. Predator 2 | 20th Century Fox

Así pues, ante la pregunta de si habrá otra Alien vs: Predator, la respuesta parece bastante clara. Todos los caminos llevan a un nuevo (des)encuentro entre estas criaturas. Aunque no parece que vaya a dejar fuera de la ecuación a los protagonistas que hemos podido ver en estas nuevas versiones de las franquicias que, tras Badlands, han demostrado que sí conviven en el mismo universo.

Por lo que, con independencia de si eres fan del terror clásico o de la acción alocada, más pronto que tarde podrás ver un nuevo cóctel explosivo con ambos personajes que, si mantienen el rigor que están demostrando últimamente en las dos sagas, es probable que esta vez sí deje buen sabor de boca.