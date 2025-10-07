Predator vuelve a ser relevante gracias a Dan Trachtenberg: Una historia de auge, caída y redención que regresa a los cines con Badlands

Predator llegó a los cines en 1987 con un Schwarzenegger bien cargado de testosterona, como acostumbraba en aquella época. La cinta fue un fracaso ante la crítica; sin embargo, no tardó en convertirse en una cinta de culto y el monstruo, cnocido como Yautja, caló hondo entre los fans.

En su secuela, Danny Glover fue el encargado de plantar cara al depredador, esta vez en Nueva York. Tampoco triunfó entre la opinión experta y, esta vez, el público no fue tan receptivo. Aunque la película guardaba un as bajo la manga: conectar este universo con el de Alien. Así, llegaron las dos entregas de Alien vs. Predator, con una segunda parte que mandó a ambos alienígenas a la tumba.

Alien vs. Predator | 20th Century Studios

Los dos intentos de resucitar al Yautja con Predators (2010) y Predator (2018) tampoco corrieron mejor suerte. La franquicia estaba de capa caída; hasta que llegó Dan Trachtenberg, conquistando Disney+ con Prey en 2022.

Esta precuela suponía una vuelta a los orígenes, sustituyendo la selva de Centroamérica por un territorio Comanche. La cinta enamoró a los fans y así, de la noche a la mañana, Predator volvió a interesar (algo de lo que se benefició la saga de los xenomorfos dos años después).

Predator: La presa | 20th Century Studios

Pero, ¿quién es Dan Trachtenberg y cuál está siendo su trabajo con los depredadores?

El director se estrenó en la serie Black Mirror con uno de los episodios más aterradores: Playtesting. Ese mismo año estrenó también Calle Cloverfield 10, una vuelta de tuerca a la película Monstruoso que se convirtió en uno de los mejores thrillers psicológicos del momento.

Ahora bien, fue al ponerse a los mandos de Predator cuando asentó las bases de su nuevo universo. Después de Prey, el director probó suerte con la animación en Asesino de asesinos. Esta película, compuesta por tres historias diferentes, se estrenó directamente en Disney+. Una cinta salvaje, despiada, sangrienta y cargada de adrenalina. Es decir, lo que siempre tuvo que ser una película con esta criatura.

No contento con esto, el director ya ha encontrado la manera de sembrar semillas para el futuro de la saga. Y es que, en una escena postcréditos podemos ver a Danny Glover, Schwarzenegger y Amber Midhunder (protagonista de Prey) congelados en una sala de trofeos en el planeta de los Yautja. ¿Se viene una recuela por todo lo alto?

Predator: Asesino de asesinos | 20th Century Studios

Sea como sea, el siguiente paso del cineasta se estrena en cines el próximo 7 de noviembre. Predator: Badlands ha mostrado en sus tráilers que pretende mantener esa misma esencia de peleas descarnadas en cada secuencia, contándonos la historia de un depredador en su primera cacería.

Pero no estará solo, sino que lo acompaña un androide interpretado por Elle Fanning (¿quizás de esos que tienen "sangre" blanca?). Los dos se enfrentarán a múltiples criaturas en lo que llaman "el planeta más peligroso del universo", mientras buscan al monstruo que "no se puede matar".

Tras ver las primeras imágenes, muchos comentaron que el depredador no parecía tan aterrador como en las primeras entregas. No obstante, si hay algo que Dan Trachtenberg ha sido capaz de demostrar en estos años es que entiende perfectamente este mundo de ciencia ficción y que si el fan quiere violencia, violencia es lo que tendrá.

Predator: Badlands | 20th Century Studios

Porque puede que la idea de lo que fue Predator de 1987 sea mejor de lo que realmente fue. Pero, lo que es seguro, es que la franquicia no ha estado nunca mejor de lo que está ahora mismo.

Después de varios batacazos en taquilla y su paso al streaming, vuelve a las grandes salas para demostrar que, casi 40 años después, la saga sigue viva y con ganas de salir a cazar.