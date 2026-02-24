Oliver Laxe responde a Jacob Elordi sobre la idea de trabajar juntos: "Podríamos hacer algo lindo"

El director franco-español Oliver Laxe halagó al actor australiano de raíces vascas Jacob Elordi y aseguró este domingo que podrían hacer "algo lindo" juntos al ser preguntado por EFE por una posible colaboración cinematográfica durante la gala de los premios BAFTA en Londres.

El cineasta, de 43 años, atendió a EFE en la alfombra roja de los galardones, los más importantes del cine británico, donde su película, Sirât, optaba a la máscara dorada en la categoría de mejor filme de habla no inglesa, que recayó finalmente en Valor sentimental.

Hace unas semanas, en una conferencia en Santa Bárbara (California), el actor australiano, nominado en la categoría de mejor actor de reparto en estos BAFTA por su papel en Frankenstein, invitó al público a ir a ver la película de Laxe sin haber leído nada y comentó que le gustaría hacer una película en español.

Jacob Elordi en la presentación de Cumbres Borrascosas | Cordon Press

El 10 de febrero, en el almuerzo de nominados de los Oscar, Elordi y Laxe coincidieron por primera vez y se les pudo ver entablando conversación, lo que inició los rumores de una posible colaboración.

"Él (Jacob Elordi) vio la peli. Me estuvo comentando un poco su opinión y hablamos mucho", dijo a EFE el cineasta, que aseguró que el australiano "forma parte de este tipo de actores al que le gusta morir haciendo una peli" y halagó su compromiso físico y psicológico a la hora de trabajar.

"Creo que sí podríamos hacer algo lindo", aseveró Laxe, preguntado por la posibilidad de contar con Elordi en una de sus próximas películas, aunque dijo que todavía no ha pensado nada en concreto porque vive "en el presente".

Oliver Laxe y Sergi López rodando Sirat | Europa Press

En esta línea, el director de Sirât dijo estar "sorprendido" por la cantidad de actores de Hollywood en busca de "nuevos retos" que se le habían acercado para proponerle trabajar juntos, algo que, aseguró, nunca le había pasado antes en España, aunque evitó revelar los nombres.

Laxe recordó que Londres fue el lugar en el que filmó su primer cortometraje hace veinticinco años, cuando jamás hubiera pensado que llegaría a hacer una película como Sirât que le permitiera recorrer el mundo y estar nominado en los BAFTA, así como en galas como los César, los Goya o los Oscar en las próximas semanas.

"Independientemente de los premios, importa la conexión con el público y está siendo bonito", declaró.