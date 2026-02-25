La pulla a George R. R. Martin en El Caballero de los Siete Reinos que da dónde más duele al creador de Juego de Tronos

El Caballero de los Siete Reinos ha cerrado su primera temporada con un final cargado de revelaciones emocionales para Dunk y Egg, pero también con un momento metanarrativo que ha disparado los comentarios entre los seguidores del universo de Juego de tronos. En una escena clave protagonizada por Ser Arlan, mentor de Dunk, la serie parece lanzar una pulla directa al propio George R. R. Martin.

La escena se presenta como un recuerdo onírico de Dunk. Ser Arlan yace aparentemente moribundo, en una conversación que sugiere que nunca llegó a nombrar caballero formalmente a su escudero. El momento es devastador para Dunk, que lleva toda la temporada defendiendo su legitimidad como caballero. Todo apunta a una despedida definitiva, lo que pondría en duda para siempre su estatus.

Ser Arlan del árbol de la moneda en El Caballero de los Siete Reinos | HBO

Sin embargo, la secuencia da un giro inesperado cuando Arlan parece "despertar" dentro del recuerdo y, con tono sereno, suelta la frase: "Un verdadero caballero siempre termina sus historias". La línea funciona dentro del relato como una especie de despedida simbólica, pero muchos espectadores han leído el comentario como un guiño irónico a las eternas esperas de los fans de Canción de hielo y fuego por los próximos libros de Martin.

El momento no solo suaviza la carga emocional de la escena, sino que refuerza el tono más ligero y autoconsciente de la serie frente a otras producciones de Poniente. Además, deja en el aire la cuestión de si Dunk fue realmente nombrado caballero o si su identidad se basa más en sus actos que en un rito formal, uno de los temas centrales de la temporada.

HBO no ha confirmado que la frase sea una referencia directa al autor, pero en redes sociales muchos fans han celebrado el "dardo" con humor, interpretándolo como una broma interna del equipo creativo hacia la mitología (y los retrasos) que rodean a la saga. Sea intencionado o no, la escena se ha convertido en uno de los momentos más comentados del final de temporada y en otro ejemplo de cómo El Caballero de los Siete Reinos se permite jugar con el legado de Juego de Tronos sin perder su propia identidad.