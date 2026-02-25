Halle Berry explica lo que se niega a volver a hacer en el sexo tras prometerse por cuarta vez

Halle Berry atraviesa una etapa de plenitud personal tras haberse comprometido recientemente con el músico Van Hunt, una relación que ella misma ha descrito como especialmente sana y consciente. En ese contexto de mayor estabilidad emocional, la actriz ha vuelto a hablar con total franqueza sobre su vida íntima y sobre cómo ha cambiado su forma de entender el placer y el equilibrio en pareja con el paso de los años.

En el podcast Sex With Emily, la ganadora del Oscar ha explicado por qué decidió dejar de fingir orgasmos para complacer a sus parejas: "Tenía que llegar al orgasmo para que se sintiera cómodo en la cama", señala. "Tenía que decirle que había llegado al orgasmo para que se sintiera bien consigo mismo. Porque ¿qué significa eso? Es anteponer sus necesidades a las mías. Y ahora ya no lo hago".

Berry ha defendido que las mujeres también deben situarse en el centro de la experiencia, del mismo modo que históricamente lo han hecho los hombres: "Ambos merecemos que esto sea una experiencia mutuamente placentera, para que podamos darnos la vuelta y dormirnos porque nos sentimos bien, no uno roncando y el otro mirando al techo pensando: '¿Qué cojones?'".

La actriz ha hablado en otras ocasiones de cómo su percepción de las relaciones ha evolucionado tras varios matrimonios y relaciones pasadas. Berry es madre de dos hijos y ha vivido relaciones muy mediáticas, algunas de ellas marcadas por rupturas complicadas, lo que ha influido en su manera de poner límites y de priorizar su bienestar emocional y personal.

Halle Berry con su pareja Van Hunt | Cordon Press

En ese sentido, la intérprete deja claro que su situación actual es diferente y que se siente más cómoda siendo honesta sobre sus necesidades. En varias entrevistas ha subrayado que su relación con Van Hunt se basa en la comunicación, el respeto y la reciprocidad, algo que considera clave para no repetir patrones del pasado.

Con sus declaraciones, Halle Berry vuelve a poner sobre la mesa un debate cada vez más presente: la importancia de la honestidad y la igualdad en las relaciones íntimas. Para la actriz, el cambio no pasa solo por el placer, sino por aprender a colocarse a una misma en un lugar de respeto y cuidado dentro de la pareja.