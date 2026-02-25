Sale a la luz la impactante llamada al 911 tras la muerte de la hija de Martin Short: "Ha sido autoinfligida"

Martin Short atraviesa un momento crítico tras confirmarse recientemente la trágica muerte de su hija mayor, Katherine Hartley Short, de 42 años, un suceso que ha provocado una oleada de condolencias en Hollywood y que la familia ha pedido vivir desde la más estricta intimidad. La noticia ha sido comunicada por los representantes del actor, que ha descrito a Katherine como; "muy querida" y recordaron: "la luz y la alegría que trajo al mundo".

Ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento a través del audio de la llamada al 911 realizada desde una vivienda en Hollywood Hills. En la grabación, a la que ha tenido acceso el Daily Mail, un operador del Departamento de Bomberos de Los Ángeles informa a los servicios de emergencia de que la herida de la mujer era "autoinfligida", un comentario que ha impactado por su crudeza.

Según se escucha en la llamada, la persona que dio la alerta explica que había estado "con la paciente" pero que no pudo acceder al dormitorio de la vivienda. Los equipos de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 18:41 horas, según confirma un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, que evita ofrecer más detalles por motivos de privacidad.

Un día después de los hechos, los representantes de Martin Short han emitido un comunicado en el que expresan el profundo dolor de la familia por la pérdida de Katherine: "Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo".

Martin Short con su mujer y sus hijos | Gtres

Katherine, la mayor de los tres hijos adoptivos que el actor tuvo junto a su esposa Nancy Dolman (fallecida en 2010), trabajaba como terapeuta y estaba comprometida con proyectos relacionados con la salud mental y el apoyo comunitario, una faceta que ha sido destacada por personas de su entorno tras conocerse la noticia de su muerte.

Mientras se conocen más detalles sobre lo ocurrido, el entorno de Martin Short insiste en la necesidad de respetar el duelo de la familia. La pérdida de Katherine ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental y la prevención del suicidio, un debate que, una vez más, sacude a Hollywood desde su vertiente más humana.