Leonardo DiCaprio, nominado al BAFTA a Mejor Actor por Una Batalla tras otra, ha convertido su llegada al Royal Festival Hall de Londres en uno de los momentos más comentados de la gala al acudir acompañado por su madre, Irmelin Indenbirken, de 82 años.

En una noche en la que aparentemente competía directamente con Timothée Chalamet por el principal premio interpretativo de la velada, aunque ha terminado llevándoselo por sorpresa el actor británico Robert Aramayo.

El actor de 51 años ha aparecido con un clásico esmoquin negro, camisa blanca y pajarita, posando orgulloso junto a su madre antes de entrar en la ceremonia. Irmelin, por su parte, ha deslumbrado con un conjunto de lentejuelas negras, maquillaje elegante y el cabello rubio peinado en suaves ondas, convirtiéndose en una de las invitadas más aplaudidas en la alfombra roja.

La presencia de su madre no es un gesto casual. DiCaprio ha recordado en numerosas ocasiones el papel fundamental que Irmelin tuvo en su carrera, después de criarlo como madre soltera en Los Ángeles. En una entrevista con Access Hollywood en 2014, el actor explicó: "Ella es la única razón por la que puedo hacer lo que hago", al recordar cómo lo apoyó desde que, con solo 12 años, decidió que quería dedicarse a la interpretación.

Leonadro DiCaprio y su madre en los BAFTA 2026 | Getty

Durante los primeros años de su fama, Irmelin también fue una figura clave en la protección del actor frente al acoso mediático, llegando incluso a interponerse entre él y los paparazzi. Marcada por su propia infancia (nació en Alemania en un refugio antiaéreo en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial), siempre ha explicado que su prioridad fue ofrecer a su hijo una vida más estable y segura de la que ella misma tuvo.

En una gala marcada por la competencia entre grandes nombres del cine, la imagen de DiCaprio junto a su madre ha terminado robando protagonismo a los focos, dejando uno de los momentos más humanos y comentados de los BAFTA 2026.