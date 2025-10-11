¿Volverá Sigourney Weaver a la saga Alien? Sus llamativas palabras tras leer un guion "extraordinario"

En 1979, Ridley Scott no solo dirigió Alien, sentando las bases de una saga inolvidable para la ciencia ficción y el terror que aún hoy sigue expandiendo su universo. También descubrió a una de las estrellas más icónicas de su generación.

Sigourney Weaver dio vida a la teniente Ellen Ripley en la primera película del xenomorfo y tal fue su éxito y el calado que tuvo el personaje en los espectadores, que repitió su papel en las tres siguientes entregas. Un rol al que estuvo vinculada 20 años, pero al que no ha vuelto desde 1997 con Alien: Resurrección.

Ahora, la franquicia adquirida por Disney parece tener un futuro esperanzador para los fans tras lo visto en Alien: Romulus y en Alien: Planeta Tierra, una de las series de terror de la temporada. Una gran noticia a la que se ha sumado la actriz de 76 años.

Sigourney Weaver en Alien | Gtres

La intérprete ha declarado durante un panel en la Comic Con de Nueva York que está abierta a la posibilidad de regresar como Ripley casi 30 años después. Incluso, reveló a la audiencia que leyó un borrador de Walter Hill, guionista de Alien: "Escribió 50 páginas sobre dónde estaría Ripley ahora y son bastante extraordinarias".

Tal y como recoge The Hollywood Reporter, al ser preguntada acerca de si retomaría el papel de Ripley, la actriz señaló: "No sé si va a suceder, pero me he reunido con Fox o Disney. Nunca he sentido la necesidad de repetir el papel. Siempre pensé: 'Que descanse, que se recupere'. Pero lo que Walter ha escrito me parece, ante todo, muy acertado, ya que habla mucho de la sociedad que encarcela a alguien que ha intentado ayudar a la humanidad, pero ella es un problema para ellos, así que la mantienen en un segundo plano".

Yaphet Kotto, Sigourney Weaver e Ian Holm en Alien | Cordon Press

"Creo que son unas primeras 50 páginas muy buenas. Estoy pensando en trabajar con Walter para ver cómo será el resto de la historia", declaró Weaver. "No se trataría de correr por los conductos de ventilación, sería un tipo de Alien muy diferente", advirtió Weaver sobre la futura película. "Da miedo, por supuesto, el Alien aparece, es inevitable. Pero me encanta lo que ha hecho con el personaje. Realmente capta su fuerza, su ira y su humor, y es muy difícil de escribir, y sorprendentemente difícil escribir a Ripley".

Estos comentarios de la actriz suponen un cambio radical de opinión tras afirmar en 2023 que "ese barco ya zarpó" en referencia a su participación en una nueva entrega de Alien tras la cancelación del proyecto de Neill Blomkamp, según ha recordado Deadline.