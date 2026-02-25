Chris Hemsworth asegura que irse de Los Ángeles es "lo mejor que ha hecho nunca"

Chris Hemsworth, el actor australiano, conocido mundialmente por dar vida a Thor en el Universo Marvel, se trasladó en 2015 junto a su esposa, Elsa Pataky, y sus tres hijos desde Hollywood hasta Byron Bay, una localidad costera al sur de la Costa Dorada. Más de una década después de aquel cambio, Hemsworth ha explicado qué lo empujó a tomar esa decisión.

Durante su participación en el podcast SmartLess, presentado por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, el intérprete ha hablado del impacto que tuvo en su vida la presión mediática y el ritmo de Hollywood: "Fue justo en la época en que nacieron mis hijos, y simplemente nos habíamos establecido en Los Ángeles y no lo estábamos disfrutando, ¿sabes?".

El actor también explica que su vida profesional no estaba tan ligada a la ciudad como parecía desde fuera: "Como si no se estuviera grabando nada allí. Filmábamos prácticamente en cualquier otro lugar. Y luego... llegabas a casa y te encontrabas con paparazzis y todo lo que conlleva vivir en ese espacio".

Para Hemsworth, el regreso diario a su hogar en Australia supone ahora una experiencia completamente distinta a la que tenía en Hollywood: "¿Sabes? Cuando vuelves del trabajo, quieres irte de vacaciones. Para mí, volver a casa es como… como unas vacaciones".

Chris Hemsworth con Elsa Pataky y sus hijos Sasha y Tristan en Londres | Gtres

Hemsworth y Pataky, casados desde 2010, viven en una amplia propiedad en Byron Bay, adquirida en 2014 por unos siete millones de dólares, donde crían a sus tres hijos en un entorno más tranquilo y alejado del foco mediático que durante años marcó su día a día en Los Ángeles.