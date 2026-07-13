Elsa Pataky, criticada por sus polémicos consejos laborales: "¿Por qué no te liberas?"

Elsa Pataky se ha convertido en el centro de una controversia internacional a raíz de sus últimas declaraciones públicas.

Y es que ahora, la actriz madrileña de 49 años ha sumado una nueva complicación a la atención mediática que la rodea tras conceder una entrevista exclusiva a la revista australiana Body and Soul.

Al reflexionar sobre la insatisfacción profesional que sufren muchas personas ha dicho en las páginas de este medio: "Muchas veces la gente está en un trabajo que no le gusta y lucha a diario, y yo pienso: '¿Por qué no te liberas?'".

Las respuestas en redes no se han hecho esperar, acusando a la actriz de dar consejos inalcanzables para la gente común. Entre los comentarios recogidos por medios como Metro.co.uk está el de una usuaria escribió: "¿Por qué no tenemos todos un marido multimillonario que pague los gastos mientras nos 'liberamos'?", comentó Lorraine4412 en X. Otro calificó las palabras de la actriz como "muy fáciles de decir desde su situación".

Según las declaraciones publicadas por Body and Soul, ante la obvia justificación económica de quienes no pueden dejar su empleo, Pataky ha insistido en su postura: "Y ellos dicen: 'Por el dinero'. Pero ¿por qué no viajas a otro lugar o te das esa oportunidad? Tienen miedo de lo que pueda pasar, [pero] hay que arriesgarse en la vida para descubrir cosas nuevas".

La polémica se trasladó a Instagram a raíz de una publicación de Pataky promocionando su colaboración con una marca de moda australiana. Donde otros usuarios criticaron tanto sus recientes declaraciones como el coste de las prendas.