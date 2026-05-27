Paris Jackson se sincera sobre la relación con su padre y arremete contra el biopic Michael: "Muchas mentiras descaradas"

Crecer bajo la alargada sombra del Rey del Pop nunca ha sido una tarea sencilla, pero Paris Jackson ha alcanzado un punto de madurez en el que ya no está dispuesta a callarse nada.

La cantautora de 28 años ha concedido una reveladora entrevista a Jack Osbourne en su podcast Trying Not to Die donde ha hablado con una franqueza sobre el fuerte vínculo que la unía a su padre, Michael Jackson, fallecido en 2009 cuando ella apenas tenía 11 años.

Con el paso del tiempo, Paris reconoce que ha aprendido a blindar sus sentimientos frente a la opinión pública: "Definitivamente había un aspecto en el que sentía que tenía que compartirlo todo. Y eso ha cambiado drásticamente en los últimos años, porque realmente no siento que ninguno de nosotros le deba nada a nadie".

La artista ha explicado que ya no siente la necesidad de publicar extensos y emotivos mensajes en sus redes sociales en fechas señaladas: "Ahora estoy aprendiendo que puedo tener mi propia relación personal y que puedo ser privada al respecto, y ahora pienso: 'Mi relación es la más hermosa del mundo'. Estoy en un momento muy bonito con mi padre y me encanta, y no es asunto de nadie, no tengo que compartirlo con nadie. Y eso me da mucha libertad, lo cual es genial."

"No voy a expresar mi amor imitando a alguien que no lo conocía. Porque yo sí lo conocía. Era mi mejor amigo", afirma sobre su relación.

Durante la charla, Paris también ha aprovechado el espacio para responder con firmeza a los duros ataques de aquellos que la acusan de haber crecido como una "niña mimada" gracias a la inmensa fortuna familiar: "En mi infancia tuve muchas cosas privilegiadas, pero gran parte de ellas tuve que ganármelas. Se hizo mucho hincapié en desarrollar una ética de trabajo", ha defendido con orgullo, añadiendo que "y hace poco vi algo que decía: 'No tienes que trabajar', y yo pensé: 'No, sí que tengo que trabajar'. De verdad que sí. Porque soy como un tiburón. Si dejo de moverme, me muero. Me hace feliz moverme, trabajar y ser productiva".

Donde se ha mostrado especialmente implacable ha sido al valorar la reciente película biográfica sobre el cantante, titulada Michael.

Jafaar Jackson en el biopic de Michael Jackson | Reuters

Y es que a pesar de que la película ha arrasado en las taquillas de todo el mundo, la hija del intérprete se distanció por completo del guion tras leer los primeros borradores y ver que no se corregían las falsedades: "La película complace a un sector muy específico de los fans de mi padre que aún vive en un mundo de fantasía, y les va a gustar. Lo que pasa con estas películas biográficas es que son de Hollywood. Es un mundo de fantasía, no es real. Pero te las venden como si fueran reales, y están muy edulcoradas… la narrativa está controlada. Hay muchas imprecisiones y muchas mentiras descaradas. Al final, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad".

Una firmeza que también mantiene en el ámbito financiero, donde Paris Jackson acaba de ganar en los tribunales a los gestores de la herencia de Michael Jackson, obligados a pagar una gran cantidad de dinero tras dictaminarse que se deben devolver a la masa hereditaria los 625.000 dólares en bonificaciones pagados de forma indebida a bufetes de abogados externos por parte de los albaceas de la herencia.