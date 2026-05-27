Knox se tiñe de naranja fuego, un atrevido look que ya llevó su madre Angelina Jolie en 1999

La guerra familiar entre Brad Pitt y Angelina Jolie sigue reflejándose de forma inevitable en el camino que toman sus seis hijos.

Knox, el hijo de 17 años de la expareja, se ha convertido en el centro de todas las miradas tras mostrarse esta misma semana un drástico y llamativo cambio de imagen mientras caminaba por las calles de Los Ángeles.

El cambio de look de Knox | Cordon Press

El joven fue fotografiado al salir de una clase de Muay Thai luciendo un arriesgado pelo de color naranja brillante. Un look de tintes experimentales con el que imita fielmente el peinado más icónico y rebelde de su madre a finales de los años 90, parece que para zanjar así las recientes comparaciones que le unían a la imagen de su padre.

Angelina Jolie con el pelo naranja en 1999 | Getty

Y es que, tan solo unos días antes, Knox había dejado con la boca abierta a los fans en Georgia durante la graduación universitaria de su hermana Zahara, donde apareció luciendo el cabello oscuro con las puntas rubias decoloradas que tanto recordaba al estilo de Pitt en los 2000.

Una reaparición pública marcada por la total ausencia de Brad Pitt y por el continuo distanciamiento de sus hijos, quienes han ido eliminando de forma legal o profesional el apellido del actor tras el polémico divorcio que finalizó a finales de 2024.

Mientras que Shiloh inició los trámites legales al cumplir los 18 años, otros como Maddox o Vivienne ya firman sus proyectos artísticos únicamente con el apellido Jolie.