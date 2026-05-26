¿Recuerdas al amigo de Heath Ledger en 10 razones para odiarte? Así es ahora Andrew Keegan y revela lo que aún cobra por la película

Andrew Keegan, al que muchos recuerdan por dar vida a Joey Donner en 10 razones para odiartejunto a Heath Ledger, ha reaparecido en un podcast sincerándose sobre uno de los temas de moda en famosos de antaño: los 'residuals'.

El actor reconoce que todavía sigue cobrando derechos residuales por sus trabajos en cine y televisión… aunque algunos cheques sean prácticamente simbólicos.

Keegan, que ahora tiene 47 años, ha hablado del tema en el podcast The McBride Rewind y ha contado entre risas que a veces recibe pagos de apenas un céntimo.

"Me hace muchísima gracia porque me llegan cheques de distintas series, claro, pero algunos son de un céntimo y enviarlos cuesta como 40 céntimos", ha explicado. "Un céntimo no merece ni mi tiempo".

Keegan se convirtió en una cara muy popular a finales de los 90 gracias a la comedia romántica con Heath Ledger y Julia Stiles, aunque también participó en otras series conocidas (como 7 en el paraíso) y en cine.

Stephen Collins y Andrew Keegan en 7 en el paraíso | Cordon Press

Y aunque han pasado más de dos décadas desde el estreno de 10 razones para odiarte, parece que la película sigue siendo la que más dinero le genera en cuanto a residuales. Según ha contado, todavía recibe pequeñas cantidades por reposiciones y emisiones de antiguos proyectos.

"Creo que 10 razones es la que genera los residuales más altos", ha revelado el actor. "Todavía siguen llegando pagos de todas esas series y películas, cosas como 10, 20, 50 u 80 dólares".

Una situación que demuestra que incluso las películas más icónicas de los 90 siguen dejando dinero en Hollywood, a su manera.