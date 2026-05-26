Hollywood ya mira a Jacob Elordi como el próximo James Bond y el debate está servido: "Demasiado atractivo para ser espía"

La carrera por convertirse en el próximo James Bond sigue abierta, pero hay un actor que empieza a ganar fuerza en las quinielas: Jacob Elordi gana fuerza como nuevo James Bond. El intérprete de Euphoria se habría colocado entre los favoritos para tomar el relevo de Daniel Craig al frente de la saga, al menos según los últimos rumores que circulan en la industria.

La periodista Marina Hyde ha confesado en el podcast The Rest Is Entertainment que varias fuentes le han señalado al actor australiano como uno de los nombres mejor posicionados ahora mismo para enfundarse el esmoquin del agente 007. Aun así, no desmiente que Callum Turner sigue estando muy presente en las apuestas.

Más allá de los rumores, parte de la conversación gira alrededor de si Elordi encaja realmente con la imagen clásica de Bond. Los participantes del podcast bromean incluso con que su físico juega "demasiado" a su favor, hasta el punto de que sería imposible que pasara desapercibido como espía.

"Lo importante es que el público ya lo ve como alguien extremadamente atractivo", añadía Hyde, comparando además el fenómeno con lo que ocurrió años atrás cuando Craig fue anunciado como Bond. "Al principio hubo mucha gente que dudó de él, pero después de verle en pantalla todo el mundo entendió la decisión".

Elordi, que en los últimos años se ha consolidado como una de las caras jóvenes más cotizadas de Hollywood gracias a proyectos como Frankenstein o Cumbres Borrascosas, tiene además un punto a favor importante: su edad. Con 28 años, podría liderar la franquicia durante mucho tiempo, algo que encaja con la idea de Amazon MGM Studios de construir una nueva etapa duradera para el personaje. Y tampoco parece importarles dar a un australiano por 'british'.

Aunque todavía no hay ninguna decisión oficial sobre quién será el nuevo 007, lo que parece claro es que el nombre de Jacob Elordi ya domina la conversación.