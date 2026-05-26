Atresmedia Cine presenta el tráiler principal de Viaje al país de los blancos, basada en la historia real de Ousman Umar

Ya está disponible el tráiler principal de Viaje al país de los blancos. Producida por Atresmedia Cine junto a Mundo Cero Crea, Mundo Cero AIE, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures y Noodles Production, la película inauguró la pasada edición del BCN FILM FEST y se presentó en el pasado Festival de Málaga, dentro de la Sección Oficial (Fuera de Concurso). Se estrenará en cines el próximo 26 de junio.

Viaje al país de los blancos es el primer largometraje de ficción del director Dani Sancho. La película, con guion escrito por Guillem Clua, es la adaptación cinematográfica del exitoso libro homónimo de Ousman Umar, quien se interpreta a sí mismo en la película en su versión adulta. Le acompañan en su etapa de adolescencia y niñez los debutantes Benjamin Kakraba y Victor Sey, protagonizando este relato luminoso de esperanza rodado en distintas localizaciones de España y Ghana.

El elenco también cuenta con Emma Vilarasau en el papel de Montse, que se convierte en catalizador del viaje de transformación de Ousman y aporta profundidad humana al relato.

Ousman Umar, famoso divulgador y activista por los Derechos Humanos, ha dedicado su vida a promover la educación y el emprendimiento en Ghana para que nadie más tenga que huir de su hogar.

Ousman Umar

Sinopsis

Basada en la historia real de Ousman Umar, un joven ghanés que abandona su aldea atraído por la idea del "país de los blancos", un lugar lejano que alimenta su curiosidad. Tras una travesía llena de obstáculos llega a Barcelona y descubre que la vida allí no es como él la imaginaba. Hasta que conoce a Montse, que le acoge en su familia y le ofrece, además de amor y apoyo, la posibilidad de un futuro. Ousman no solo la aprovecha, sino que la transforma en algo mucho mayor.

Ousman Umar: "Ver mi historia convertida en película es un sueño que trasciende lo personal: es la voz de miles de jóvenes que, como yo, emprenden viajes imposibles en busca de oportunidades. Este proyecto no solo visibiliza nuestra resiliencia, sino que invita al mundo a mirarse en el espejo de las migraciones con humanidad y esperanza. Es un llamamiento al mundo entero a acompañarnos en nuestra misión de alimentar mentes en origen, mediando la educación digital. Es decir, la solución de la migración forzada pasa por crear oportunidades de trabajo en origen, tal como lo hacemos a través de los proyectos de "Nasco Foundation".

Para mí, trabajar con Ibon, Dani y Jaime es un regalo; su sensibilidad y compromiso harán que esta película sea un faro de cambio."

Dani Sancho: "Dirigir Viaje al país de los blancos ha sido mucho más que hacer una película: ha sido sumergirme en una historia real que interpela, conmueve y emociona. Un viaje físico y emocional entre Ghana y España.

Durante años he acompañado a Ousman Umar para entender no solo sus orígenes y recorrido migratorio, sino también la culpa, la esperanza y la fuerza incansable que lo impulsa a ayudar a los demás. Esta película nace del deseo profundo de contar con verdad una realidad que a menudo no conocemos —o no queremos ver."

Jaime Ortiz de Artiñano: "Viaje al país de los blancos refleja el compromiso de Atresmedia Cine con un cine que emociona, que interpela y que conecta con el público desde historias reales, con temáticas actuales y complejas. La historia de Ousman Umar nos da un ejemplo luminoso y esperanzador de cómo el bien puede prevalecer sobre el mal, sin huir de la dura realidad por la que pasan miles de personas que emigran desde África e intentan buscar un futuro en Europa. Desde luego, el viaje de esta película, con Ousman, Dani Sancho, Guillem Clua y Mundo Cero, está siendo una experiencia maravillosa que estamos deseando compartir con los espectadores en los cines".

Ibon Cormenzana: "Viaje al país de los blancos es una historia real que conmueve, sacude y, sobre todo, inspira. Cuando conocí la historia de Ousman Umar enseguida tuve ganas de conocerle. Poder llevar a la gran pantalla su recorrido vital es una enorme responsabilidad y también un privilegio.

Su testimonio no solo refleja el drama de la migración, sino también una poderosa historia de superación, dignidad y transformación. Desde Mundo Cero Crea creemos en el poder del cine para generar impacto y conciencia social, y esta película encarna plenamente esa misión. Con este proyecto, no solo apostamos por un cine de autor comprometido, sino por dar voz a nuevas miradas que desafían y enriquecen nuestra manera de ver el mundo. Estoy muy ilusionado con el equipo que hemos reunido y con la oportunidad de dar vida a este proyecto con tanto significado."

Además de la película, la editorial Planeta acaba de publicar un nuevo libro titulado El viaje de Ousman que relata, en formato de álbum ilustrado, el cuento de su propia historia: la de un niño que, movido por la curiosidad y el deseo de aprender, emprendió un largo viaje desde Ghana atravesando el desierto y el mar.

Según su autor, "nunca es demasiado pronto para empezar a entender las realidades de otros niños y de otros lugares del mundo".

Viaje al país de los blancos es una producción de Atresmedia Cine, Mundo Cero Crea, Mundo Cero AIE, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures y Noodles Production. Con la participación de Atresmedia, Movistar Plus, 3CAt y Netflix, el apoyo de ICEC y con la financiación de ICAA. Distribuida en cines por A Contracorriente Films.

Sobre NASCO Foundation

Fundada en 2012 por Ousman Umar, NASCO Foundation es una ONG que busca cambiar el paradigma de la ayuda humanitaria tradicional. NASCO apuesta por la educación digital y el impulso del emprendimiento como los motores reales para frenar la migración forzada, permitiendo que el talento local genere sus propias oportunidades de negocio y empleo desde su comunidad. La fundación consolida un modelo de cooperación horizontal donde el desarrollo nace del empoderamiento tecnológico y la libertad de elegir el propio futuro.

Atresmedia Cine, motor del cine español

Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de Atresmedia, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de Atresmedia Cine abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. Atresmedia Cine también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

Atresmedia Cine lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de Atresmedia continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.