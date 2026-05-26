Mindy Kaling rompe su silencio sobre su pérdida de peso "por salud" y entiende que "no haga gracia" a los fans

Mindy Kaling ha hablado por fin sin filtros sobre uno de los temas que más comentarios genera alrededor de ella desde hace años: su pérdida de peso. La actriz y creadora de series ha explicado que, aunque entiende perfectamente la curiosidad del público, ahora mismo su prioridad está mucho más relacionada con la salud que con la estética.

Ahora, Kaling ha contado que su manera de ver su cuerpo ha cambiado muchísimo con el tiempo, especialmente desde que es madre. Y aunque admite que no vive obsesionada con sentirse espectacular cada día, sí asegura que se encuentra en un momento muy bueno físicamente.

"No me levanto cada mañana pensando: 'Qué increíble estoy y qué guapísima soy'. Pues no, obviamente. Pero sinceramente me siento muy sana", explica la actriz a Bustle.

Durante los últimos años, el cambio físico de Kaling ha sido bastante evidente y eso ha provocado un aluvión constante de comentarios en redes sociales sobre su aspecto y rumores de medicamentos para adelgazar. Ella reconoce que sabe perfectamente cómo funciona esa conversación pública y que, por eso mismo, ha decidido marcar ciertos límites sobre lo que comparte.

Según cuenta, tiene "unas reglas muy concretas" sobre los temas personales de los que habla públicamente, especialmente cuando se trata de su cuerpo o de sus hijos.

La actriz, que en el pasado llegó a definirse como una "mujer normal-tirando-a-rellenita", asegura que antes sus objetivos eran mucho más superficiales. Ahora la motivación es completamente distinta.

"Cuando era más joven quería adelgazar por pura vanidad. Ahora quiero perder peso, o haberlo perdido, porque quiero evitar cosas como la diabetes", comentó. "La he tenido presente en ambas partes de mi familia y creo que intentar prevenir ese tipo de problemas me ayudará a tener una vida más larga. Ese es mi objetivo".

Kaling también entiende que algunos seguidores puedan sentir cierta desconexión al ver cómo cambia físicamente una actriz con la que se identificaban hace años o que era parte del movimiento body-positive.

"A veces no hace gracia ver que uno de tus actores favoritos pierde peso. Tú te encariñas con la imagen que tenías de esa persona y eso forma parte de por qué le cogiste cariño", reflexiona. "nunca es agradable sentirte examinada constantemente, pero también lo entiendo de verdad, porque yo también consumo cultura pop", reconoce.