Las "axilas extremadamente peludas" de Margot Robbie iban a salir en Cumbres Borrascosas pero las descartaron: "¿Dónde están las maquinillas de afeitar?"

Cumbres Borrascosas ha sido una de las películas más comentada de este 2026 donde Jacob Elordi y Margot Robbie protagonizan la personal adaptación de la novela de Emily Brontë que ha realizado su directora, Emerald Fennell.

Pese a las críticas de la cinta, ya sea por las escenas de sexo o porque la adaptación no es muy fiel al libro. La cinta no ha dejado indiferente a nadie.

Margot Robbie y Emerald Fennell en la premiere de Cumbres Borrascosas | Reuters

Y, ahora, Emerald ha revelado un dato curioso en su paso por el Festival de Hay en Gales. Y es que, la cineasta ha comentado que su idea era mostrar las axilas de Margot Robbie sin depilar para ser más fiel al contexto histórico, finales del siglo XVIII.

"¿Dónde están las maquinillas de afeitar que usan estas mujeres? Están todas sin vello, como anguilas. Me pregunto: '¿Qué está pasando? ¡Es una locura!'", dice al ver a las actrices en películas de época, completamente depiladas.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas | Warner Bros.

Para seguir diciendo que la idea era que Robbie tuviera unas "axilas extremadamente peludas" pero "lamentablemente, la escena en la que se las ve no se incluyó" en el metraje final.

"Ahora, en nuestra cultura, tenemos tanta fobia y terror a ser ridículos o a ser serios, que tenemos esta ambivalencia paralizante sobre todo", explica. "Y siento que, en mi caso, quiero lanzarme y arriesgarme, y tirarme al vacío".