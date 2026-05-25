La hija de Martin Scorsese responde a graves ataques por su físico tras anunciar que ha sido elegida para una serie: "gorda y fea"

La hija menor del aclamado director Martin Scorsese, Francesca Scorsese de 26 años, ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok para denunciar públicamente la fuerte campaña de odio que está sufriendo en redes tras anunciarse su incorporación al reparto de la segunda temporada de la serie Mr. & Mrs. Smith, de Prime Video.

A través de un vídeo compartido en su perfil de TikTok, la joven actriz desveló que la noticia desencadenó una avalancha de negatividad sin precedentes contra ella: "Contiene algunos de los peores comentarios que he visto sobre mí", señaló.

Francesca no ocultó su situación de privilegio, pero defendió su valía individual: "Lo entiendo. Sé que se me han abierto puertas. Sigo esforzándome, sigo trabajando duro, con pasión, creando y haciendo mi trabajo. Pero creo que si te dedicas a ver vídeos de otras personas y buscas la negatividad, eres una persona muy, muy triste".

La actriz no dudó en exponer la crueldad de los mensajes que ha estado recibiendo, donde abundan las descalificaciones personales que la tachan de "gorda" y "fea", comparándola incluso con un "frigorífico" o con el personaje de "Cerdita Peggy".

"Lo entiendo, no soy la chica más guapa del mundo. No soy la más delgada del mundo. Soy rellenita, lo sé. Pero, ¿qué más da?", preguntaba tajante en el vídeo.

Francesca explicó que ya tuvo que eliminar su cuenta en la red social X debido a este ambiente tóxico, y alertó del peligro real de este acoso: "Hay muchísimos trolls, muchísimos bots y gente que solo se dedica a intentar arruinarle el día a alguien o a hacerle sentir fatal. Este tipo de cosas son las que hacen que la gente pierda la vida; es como si tus palabras tuvieran un gran poder".

Vivir bajo el foco mediático nunca ha sido fácil para ella debido al inmenso peso de su padre: "Sé que tengo una gran figura, mi padre, a quien honrar, y eso siempre me eclipsa. Pero vamos, chicos. Solo quiero que TikTok sea un lugar mejor, como lo era antes", confesó la intérprete, que nació fruto del matrimonio del cineasta, de 83 años, con Helen Morris.

Martin Scorsese y su hija Francesca en los Oscar | Reuters

El propio director recordó en una entrevista la "bendición especial" que supuso ser padre de nuevo a los 56 años: "Fue extraordinario, y para entonces yo tenía 56 años y me dio una perspectiva diferente de la vida. Mis otras hijas eran más jóvenes, éramos más fuertes, ¿sabes? Esto fue como una bendición especial. De repente, cambió todos mis valores, lo que yo consideraba importante en la vida".

A pesar de las dolorosas críticas, su papel en la aclamada producción de Prime Video sigue adelante y todo apunta a que Francesca formará parte de una de las nuevas parejas de agentes secretos de la trama, decidida a demostrar que su talento está por encima de los comentarios de odio.