Bad Bunny, fichaje sorpresa de Toy Story 5 con un personaje extraño y misterioso

Bad Bunny ha sido confirmado por Disney y Pixar como parte del elenco de Toy Story 5, donde dará voz al curioso personaje 'Pizza con Gafas de Sol'.

El anuncio, compartido en la cuenta de Instagram de Pixar, muestra al personaje saltando en pantalla mientras se escucha la risa del artista puertorriqueño.

"Con un estilo desenfadado y misterioso, Pizza con Gafas de Sol pertenece a una pequeña pero formidable comunidad de juguetes olvidados que viven en un cobertizo abandonado", se lee en un comunicado emitido por Disney.

La compañía de entretenimiento también anunció este martes que el actor británico Alan Cumming se ha unido al reparto de voces con un cameo como Evil Bullseye, el alter ego de Bullseye (Tiro al Blanco en Latinoamérica/Perdigón en España) en la nueva película.

"Aunque el fiel corcel de Woody aún no puede hablar en el mundo de Toy Story, Cumming le da voz a Bullseye durante una divertida secuencia de juego en la película", adelanta el escrito.

Toy Story 5 llegará a los cines el 17 de junio, siete años después de su última entrega, y también contará con Tom Hanks como la voz de Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear, Joan Cusack como Jessie, Conan O'Brien como Smarty Pants, Tony Hale como Forky, y Greta Lee como la amenazante Lilypad.

En esta entrega, los protagonistas Woody y Buzz Lightyear se reencontrarán para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños.