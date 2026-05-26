Indignación por la traumática muerte de un protagonista de Euphoria: "Lo más horrible que he visto"

Si todavía no has visto el episodio 7 de la temporada 3 de Euphoria no sigas leyendo porque hay SPOILERS. Llueva o truene, así es como se llama el 3x07 de la serie de HBO donde hemos presenciado la muerte de uno de los protagonistas originales de la serie.

Se trata de Nate, el personaje interpretado por Jacob Elordi. Durante toda la temporada 3 Nate ha sido extorsionado por un gánster llamado Naz (Jack Topalian), con el que tenía una deuda que le ha costado la vida.

La muerte ha sido muy traumática ya que entierran vivo a Nate bajo tierra solo con una tubería por la que le llega el oxígeno del exterior. Pero por ese orificio se cuela una serpiente que acaba atacando al personaje.

Tras presenciar la escena las redes se han llenado de críticas por lo traumático que ha sido y porque el personaje de Nate se ha mostrado muy limitado en esta última entrega:

"Una de las muertes más horribles y brutales que he presenciado en televisión en mi vida…".

"No puedo creer que mataron a Nate de la manera más horrorosa".

"Una de las muertes más horribles que he visto... Incluso Nate merecía algo mejor".

"Me alegra que se haya ido, pero su personaje tenía muchísimas facetas que de repente desaparecieron esta temporada".

"¿Qué clase de final fue ese? Oh Dios mío, Nate está muerto. Estoy en estado de shock".

"Ay Nate pensé que tendrías otro final, merecías haber sacado tu personalidad de la 1era y 2da temporada, te nerfearon brigido".

"Escribieron muy mal su personaje esta temporada, tenemos que admitirlo".

"Por favor, dime que Rue está en coma y que la tercera temporada ha sido un maldito sueño".

"No puedo creer que mataron a Nate de la manera más horrorosa".