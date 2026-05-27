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EN LOS PREMIOS DE LA MÚSICA

Leiva nos habla orgulloso del éxito de Javier Calvo y Javier Ambrossi en Cannes: "Somos familia"

Leiva se moja sobre el éxito de Javier Calvo y Javier Ambrossi en Cannes y deja claro que el premio a Mejor Dirección por La bola negra no le ha pillado por sorpresa.

Leiva en los Premios de la música

Juan Ceñal

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Leiva reacciona al gran triunfo de Javier Calvo y Javier Ambrossi en Cannes tras ganar el premio a Mejor Dirección por La bola negra, que contó con una ovación de 20 minutos tras su proyección.

El cantante español fue uno de los asistentes a los Premios de la Academia de la Música y allí nos habló del éxito de sus 'Javis' en el Festival.

El artista asegura que ambos son "familia" para él y destacaba el talento que siempre ha visto en ellos como cineastas, por lo que no le "sorprende" su éxito.

Todos los detalles y las palabras completas de Leiva en el vídeo.

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