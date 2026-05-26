El orgullo de Catherine Zeta-Jones con su hija Carys de 23 años: Logra su primer papel protagonista

Llevar dos de los apellidos más poderosos del mundo del cine no ha frenado los deseos de ganarse un hueco por méritos propios sobre las tablas. Y es que Carys Douglas, la hija de 23 años de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, está lista para dar el gran salto de su carrera y hacer su esperado debut profesional en los escenarios de Nueva York.

La joven se pondrá en la piel de Nina, la icónica y ambiciosa aspirante a actriz de la obra clásica de Anton Chéjov La gaviota, un codiciado papel que en su día catapultó a estrellas de la talla de Natalie Portman, Saoirse Ronan o Emilia Clarke.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones con su hija, Carys Zeta | Getty

Como no podía ser de otra manera, la noticia ha llenado de orgullo a su entorno más cercano. La propia Zeta-Jones no ha tardado en volcarse públicamente con su hija celebrando el propio cartel de la obra, que tendrá que tendrá una temporada limitada del 20 al 27 de junio en el Teatro St. Lydia de Brooklyn.

Una pasión por el arte dramático que sus padres ya veían venir desde que Carys y su hermano Dylan eran pequeños: "Michael y yo seríamos los primeros padres en decir: 'Sabes, tal vez deberías pensar en otra carrera', pero hemos... visto la pasión que sienten por su oficio", confesaba la actriz galesa hace un tiempo sobre la vocación de sus hijos.

"Saben lo que es la fama. Conocen lo bueno, lo malo, los defectos y todo eso. Pero su pasión es la actuación como oficio y han ido a todos los campamentos de teatro; mis hijos iban a campamentos de verano todos los años, a campamentos de teatro con los chicos de Broadway, y la verdad es que se defendieron muy, muy bien", continuaba diciendo emocionada.

Y es que, a pesar de las etiquetas de nepo baby, Carys ha preferido labrarse un currículum impecable antes de este gran debut.

Carys Douglas protagoniza su primera obra de teatro | Insatgram solidflesh

Graduada el año pasado en la prestigiosa Universidad de Brown en Cine y Relaciones Internacionales, la joven ya sabe lo que es rodar cortometrajes e incluso trabajar detrás de las cámaras, demostrando que lo suyo no es un capricho pasajero: "Crecí haciendo teatro y no estudié actuación en la escuela, pero por eso me alegra estar en un espacio artístico tan enriquecedor", explicaba a la revista PEOPLE.

Este nuevo proyecto teatral consolida una trayectoria que no para de crecer. No hay que olvidar que Carys Douglas ya despuntó como actriz en su primer proyecto, F*ck That Guy, junto a una gran estrella de Hollywood, lo que confirmó que el talento corre de forma inevitable por sus venas.

Ahora, con el estreno de La gaviota a la vuelta de la esquina y la producción de otra nueva pieza de cara a julio en el circuito Off-Broadway, Carys Douglas se prepara para demostrar en la Gran Manzana que está lista para mantener bien alto el listón del legado familiar.