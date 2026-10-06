El parecido físico entre Nicole Kidman y su hija pequeña, Faith, de 15 años

Nicole Kidman está muy unida a sus hijas fruto de su matrimonio con el cantante Keith Urban y, siempre que puede, acude con ellas a eventos o estrenos.

Hasta ahora era más habitual verla junto a su hija mayor, Sunday Rose, quien ha iniciado su carrera como modelo. Pero, ahora, Nicole ya está llevando también a su hija pequeña, Faith Urban, de 15 años.

Nicole Kidman con su hija Faith Urban en la Semana de la Moda de París en el desfile de Chanel | Getty

Madre e hija se dejaron ver en el desfile de Chanel de la Semana de la Moda de París donde era inevitable comprobar el gran parecido físico entre ambas.

Nicole llevó un elegante vestido tipo blazer de tweed gris, donde lucía piernas y taconazos. Mientras que Faith se decantó por un look más recatado formado por un cárdigan gris y negro, unos vaqueros azules oscuros y zapatos de tacón.

Ambas se mostraron muy cercanas ante la prensa dándose la mano en todo momento mientras los paparazzi las fotografiaban.

Kidman es embajadora de la marca y en el front row coincidió con otros famosos como Dua Lipa, Pedro Pascal, Alexa Demie u Olivia Wilde, entre otros.