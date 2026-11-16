La actriz Blake Lively estaría planeando un importante cambio de rumbo en su carrera profesional para explorar nuevas oportunidades más allá de la actuación tras su mediática batalla legal con su excompañero de reparto Justin Baldoni.

Según ha informado la revista Star Magazine, la intérprete ha decidido que es el momento de buscar nuevos horizontes fuera de la industria cinematográfica centrándose en el mundo de la moda y la filantropía internacional.

"Ha estado reflexionando mucho sobre qué hacer a continuación", declaraba una fuente cercana a Star Magazine, detallando que, aunque la actriz no descarta por completo volver a los rodajes si surge una oferta atractiva, el cine ha dejado de ser su prioridad.

"Blake seguiría encantada de aceptar un buen papel en una película, pero eso no es lo que busca ahora mismo", puntualizaba la misma fuente.

Blake Lively a su salida de los juzgados de Nueva york a una comparecencia por su demanda a Justin Baldoni | Reuters

Estos planes coinciden con el regreso gradual de Lively a la vida pública tras haber mantenido un perfil bajo durante los últimos dos años. El pasado 3 de noviembre, la actriz asistió en Nueva York al evento de presentación de la firma de joyería Brent Neale luciendo un llamativo atuendo y dedicando tiempo a conversar con personalidades del diseño y la joyería.

De acuerdo con una fuente del diario The Star, esta aparición respondía a una estrategia deliberada para reconstruir su red de contactos profesionales: "Ya no quiere esconderse", añadiendo que Lively había estado "relacionándose con la gente adecuada".

El interés de la actriz por el diseño no es nuevo. En 2015 colaboró con la firma sostenible Amour Vert en una colección cápsula para su plataforma de estilo de vida Preserve y trabajó con Sam & Lavi en la creación de vestidos y un mono, llegando a expresar entonces a la revista Elle su deseo de lanzar su propia marca de ropa. Además, en 2024 lanzó en Target su firma de cuidado capilar Blake Brown.

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends with Us | Cordon Press

Este giro profesional llega después de que Blake Lively y Justin Baldoni pusieran fin en mayo de 2026 a casi dos años de conflicto legal derivado del rodaje de It Ends With Us (2024), apenas unas semanas antes de que el caso llegara a juicio en Nueva York.

Aunque los términos del acuerdo alcanzado en mayo no se hicieron públicos, ambas partes emitieron un comunicado conjunto expresando su deseo de seguir adelante y subrayando que "mantienen su firme compromiso con lugares de trabajo libres de irregularidades y entornos improductivos".

Posteriormente, en agosto, Associated Press informó de que un juez federal concedió a Lively poco más de 400.000 dólares en costas judiciales por la demanda por difamación desestimada de Baldoni, una cifra sustancialmente inferior a la solicitada inicialmente por ella.