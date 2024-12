La emoción de Pamela Anderson tras ser nominada, por primera vez, a los Globos de Oro: "Nunca es tarde para soñar"

Pamela Anderson ha sido nominada por primera vez al Globo de Oro en la categoría de mejor actuación femenina en una película de drama, por su trabajo en la película The Last Showgirl, dirigida por Gia Coppola. Anderson, quien comenzó su carrera como modelo de Playboy en 1989, se ha mostrado emocionada por este importante reconocimiento a los 57 años.

"Comparto esta hermosa nominación con la familia de The Last Showgirl, mi familia y mis compañeros de trabajo que han puesto tanto esfuerzo en este interesante viaje", ha expresado Anderson en un comunicado a People.

Pamela Anderson en The Last Showgirl | Utopia

"Nunca es demasiado tarde para soñar, para empezar de nuevo, para mantenerse abierto a las posibilidades... no todos tenemos tanta suerte", continúa la actriz.

"Os envío mi amor y agradecimiento mientras navego por este nuevo y emocionante capítulo", añade.

Pamela Anderson en la actualidad | Getty

En su comunicado, la estrella de Los Vigilantes de la Playa también agradeció a la compañía productora de la película, Roadside Attractions, y a su compañera nominada Miley Cyrus. Cyrus está nominada en la categoría de mejor canción original por Beautiful That Way, tema de la banda sonora de The Last Showgirl.

Anderson ya había sido reconocida anteriormente con una nominación al Premio Gotham por desempeño destacado en un papel principal, pero esta nominación al Globo de Oro la posiciona en una categoría junto a cuatro ganadoras del Oscar: Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (The Room Next Door) y Kate Winslet (Lee). Fernanda Torres (I'm Still Here) completa la lista de nominadas.

Kiernan Shipka, Aaron Sorkin, Pamela Anderson y Brenda Song | Getty

En The Last Showgirl, Anderson interpreta a Shelly, una bailarina de Las Vegas de carácter reservado que se encuentra en un momento crucial de su vida, cuando el hotel que alberga su espectáculo de larga duración anuncia que lo cerrará después de décadas. Junto a sus compañeras de baile, interpretadas por Kiernan Shipka y Brenda Song, Shelly debe enfrentarse a un futuro incierto mientras intenta reparar la relación con su hija adulta Hannah, interpretada por Billie Lourd. Puedes ver un avance arriba.

El reparto se completa con Jamie Lee Curtis, quien interpreta a Annette, la mejor amiga de Shelly, una bailarina retirada que ahora trabaja como camarera en el casino.

A pesar de haber estado en la industria durante décadas con papeles en producciones de alto perfil como Los Vigilantes de la Playa, Home Improvement y la serie V.I.P., esta es la primera vez que Anderson es reconocida como una actriz seria y una contendiente en la temporada de premios.