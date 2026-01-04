La turbulenta vida de la hija de Tommy Lee Jones, Victoria, antes de morir: arrestada por pegar a su marido y por posesión de drogas

La muerte de Victoria Jones, así como las circunstancias del fallecimiento, ha impactado a Hollywood. La hija del actor Tommy Lee Jones fue hallada sin vida en la habitación de un lujoso hotel de San Francisco en Año Nuevo y todo apunta a que podría haber sufrido una sobredosis.

El actor Tommy Lee Jones, y su hija Victoria Jones | EFE

Conforme los días están pasando, se han dado a conocer nuevos detalles de su turbulenta vida personal. Según ha informado el Daily Mail y TMZ, la actriz de 34 años fue detenida en dos ocasiones durante 2025.

La primera de ellas fue el 28 de abril de 2025, cuando fue detenida en el condado de Napa, California, acusada de delitos relacionados con drogas.

Según el informe policial, obtenido por TMZ, Victoria confesó ante los agentes haber consumido cocaína el día de su detención.

Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria en 2017 | Getty Images

Las autoridades indicaron que Victoria se resistió al arresto y forcejeó con los agentes, negándose a entrar de manera voluntaria a la patrulla tras ser esposada.

Junto a este incidente, Victoria volvió a ser detenida en junio por pegar a su marido, Navek Cejas, dos veces en la cara. El altercado ocurrió después de que la pareja tuviera una fuerte discusión sobre su continuo consumo de drogas y alcohol y fue acusada de delitos menores por violencia doméstica. Jones debía comparecer ante el tribunal para resolver los cargos el próximo 20 de enero.

El Daily Mail ha añadido que la hija del veterano actor ganador de un Oscar estuvo alojada en el hotel donde falleció durante al menos tres días y, presuntamente, su familia llamó a la policía al no recibir respuesta de ella durante días.

Además, el medio recoge que en San Francisco también había protagonizado distintos altercados violentos tras consumir alcohol: "Ella tenía reputación en North Beach. Pasaba mucho tiempo hablando y emborrachándose en todo tipo de enfrentamientos en bares y restaurantes".