Las fotos de Amy Schumer en bikini "sin filtro" que muestran su cambio físico: "Este año va de cuidarse y quererse"

Amy Schumer es una de las humoristas más relevantes de su generación. Como actriz, como guionista y como presentadora, se ha sabido ganar un puesto indiscutible en la industria de Hollywood.

Durante los últimos meses, Schumer ha estado compartiendo en redes sociales el cambio físico que ha atravesado recientemente. El cual, la ha llevado a perder hasta 23 kilos; un proceso que ya explicó que se debía en buena parte al síndrome de Cushing.

Ahora, ha querido comenzar el año demostrando una vez más que su imagen se ha transformado de manera radical; así como dejando claro que en este 2026 va a seguir la dinámica de autocuidado que lleva tiempo forjando.

Amy Schumer | Getty Images

"Mi madre tomó estas fotos mientras me hacía la maleta para un viaje", comienza comentando: "La última foto soy yo en el viaje". A estas palabras, les acompañan unas imágenes de ella misma probando diferentes modelos de bañadores, bikinis y vestidos.

"Este año va de cuidarse y quererse", continúa: "Sin maquillaje, sin filtros". Tras mencionar a las marcas con las que ha colaborado en la publicación, la actriz ha hecho su propia petición: "Vamos a apreciar nuestra salud, nuestra familia, nuestros amigos y tener el mejor año de nuestras vidas".

"Avanzando sin arrepentimientos. Solo con amor. #NoEstoyDeCoña", sentencia en su publicación.

De este modo, Schumer no se limita meramente a lo físico, sino que mantiene esta línea narrativa en la que aboga por el bienestar y el cuidado a uno mismo.

Todo ello empezando el año fuera de su hogar, disfrutando de una aventura navideña en toda regla.