¿Qué es el Conformity Gate que está sacudiendo Stranger Things? La teoría que cuestiona el final de la serie

El final de Stranger Things está dividiendo las redes entre los que lo alaban y los que no están del todo conformes por cómo se ha cerrado la serie de Netflix.

El episodio 8 de la temporada 5 ha batido récords y unos días después de su lanzamiento son muchos los que han comenzado a lanzar teorías... Algunas de ellas, tan sorprendentes que no volverás a ver el final de la serie del mismo modo.

¡Mucho ojo con los spoilers del final de Stranger Things!

Jonathan, Nancy, Robin y Steve en Stranger Things | Netflix

Si revisas las redes, es probable que te hayas topado con vídeos explicando qué es el llamado Conformity Gate, una teoría que viene a decir que el final mostrado de la serie no sería el verdadero desenlace, sino una representación ilusoria o manipulada por Vecna, y que el cierre real de la historia aún estaría por revelarse.

A través del análisis de, sobre todo, el epílogo, ha llamado la atención lo extraño y artificial que parecen algunas escenas.

Una de las que más polémica ha traído es el momento de la graduación en la que Dustin hace un llamamiento a no conformarse con el orden y que impere el caos positivo. Además, el color naranja de las togas de los graduados (se sabe que en la escuela de Hawkins es verde y el naranja haría referencia a los trajes de los presos en las cárceles) y la postura que todos adoptan es cuanto menos curiosa, indicando una construcción artificial de realidad.

Escena del episodio final de Stranger Things | Netflix

Los que apoyan esta especulación, sostienen que hay objetos, como los libros de Dragones y Mazmorras de los protagonistas que están en una estantería forman supuestamente forman palabras clave. Asimismo, aparecen objetos que cambian inexplicablemente de color entre escenas como el medidor de voltaje de la estación de radio (al igual que señala Holly a Max con el tiovivo de su escuela cuando está siendo controlada por Vecna) o hay personajes mirando hacia la cámara en segundo plano con sonrisas extrañas.

Otros puntos en los que se sostiene la teoría es que personajes como Vickie o Suzie no aparecen en el epílogo, ya que Vecna nunca llega a conocerlas o que en la escena de la foto entre Will, Hopper y Joyce antes de su graduación se aprecia un juego de mesa llamado Whatzit, como así se llama en versión original el Señor Qué, una de las identidades de Vecna.

Hopper, Will y Joyce en el episodio final de Stranger Things | Netflix

También actores han hablado en entrevistas anteriores asegurando que el final de la serie estaría lleno giros que no se vieron o los hermanos Duffer han señalado que reescribieron el final una y otra vez. Del mismo modo, muchos creen que hubo metraje jamás enseñado de los episodios, como una escena de agua que podría explicar aún más el enorme presupuesto de la temporada y dar una resolución muy diferente a ciertos personajes y tramas.

Todo esto se apoyaría en que Eleven no murió realmente en el colapso del Mundo del revés, tal y como sostiene Mike a sus amigos en el episodio 8 y que todo fue una ilusión obra de Kali antes de morir a causa de sus heridas de bala.

Escena final de Eleven en Stranger Things | Netflix

Para los seguidores de la teoría, estos elementos no serían errores de continuidad, sino señales deliberadas de que lo que se muestra no es completamente real. Y la fecha que apuntan es el próximo 7 de enero, fecha en la que Netflix podría desvelar algo. Eso sí, todo esto son especulaciones en redes y no hay ninguna evidencia clara de que Stranger Things no haya acabado.