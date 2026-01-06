Kristen Stewart, muy dispuesta a dirigir el remake de Crepúsculo: "Estoy comprometida"

Crepúsculo se convirtió en todo un fenómeno de masas, catapultando a sus protagonistas Robert Pattinson y Kristen Stewart a la fama internacional.

Los libros de Stephanie Meyer se adaptaron al cine entre 2008 y 2012, y se ganaron a millones de fans por todo el mundo. Sin embargo, apenas dos años antes de que se cumplan los 20 años de su estreno, la idea del remake ya empieza a rondar los estudios de Hollywood.

Ante tal hipótesis, la otrora Bella Swan podría ponerse tras las cámaras para reinventar estas novelas adolescentes repletas de vampiros y hombres lobo. O, al menos, así lo desea la propia actriz.

Edward Cullen y Bella Swan 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

"Me encantaría", ha comentado Stewart en una entrevista reciente: "Me encanta lo que hizo Catherine, me encanta lo que hizo Chris", señala sobre los antiguos directores que se pusieron al frente de la franquicia.

Ahora bien, también ha dejado claro qué necesitaría para que esta película siguiera adelante: Un "gran presupuesto" y "mucho amor y apoyo" de los fans. Unos requisitos que la han llevado a exclamar: "Sí, claro, haré el remake. ¡Lo haré! ¡Estoy comprometida!".

Si bien todo esto no deja de ser una lejana posibilidad y no hay planes en firme para resetear la saga de Edward y Bella, la realidad es que otras franquicias como Harry Potter ya han dado el paso.

Por lo que quizás, dentro de no mucho, Crepúsculo podría volver a las grandes salas o, en su defecto, tener su propia serie de televisión.