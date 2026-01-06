TRAS ASESINAR A SUS PADRES
Retiran el chaleco antisuicido al hijo de Rob Reiner, pero sigue en aislamiento y monitoreado
Nick Reiner está a punto de recibir la lectura de los cargos de los que se acusan. Y es que, tras presuntamente haber matado a sus padres Rob Reiner y Michele Singer, el joven permanece en prisión; donde estuvo bajo vigilancia por riesgo de suicidio.
El asesinato de Rob Reiner y su mujer Michele Singer sobrecogió a la industria de Hollywood a mediados de diciembre. Una terrible noticia que se llevó a uno de los mejores productores y directores de su generación.
Poco después, su hijo mediano Nick Reiner fue arrestado como presunto autor de los hechos. Una detención que se produjo cerca de la casa en la que murieron.
Nick ingresó en prisión sin opción a fianza y fue puesto en aislamiento. Allí, en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles, el joven de 32 años fue obligado a llevar un chaleco antisuicidio en todo momento.
Si bien este chaleco ya se le habría retirado, el aislamiento se mantendrá vigente hasta que las autoridades judiciales indiquen lo contrario.
"Nick sigue alojado solo y es monitoreado cada 15 minutos y se considera que aún tiene problemas de salud mental", señala una fuente del sheriff a People.
De igual modo, la fuente ha compartido el estado actual del preso: "Reiner ya no está bajo vigilancia por suicidio, pero permanece en la unidad de salud mental. Está en una de las dos torres de salud mental. Al salir de su celda, un agente lo sigue escoltando y lo siguen grabando", dice antes de matizar que "no ha tenido problemas significativos para comer ni dormir, pero sigue comiendo solo en su celda".
Esta situación se mantendrá al menos hasta la lectura de los cargos, programada para el 7 de enero en el Tribunal Superior Stanley Mosk.
