Se filtra un audio inédito de la voz real de Zac Efron cantando para High School Musical: "Es un desastre"

Para muchos, High School Musical no fue solo una película, sino una parte esencial de su infancia o adolescencia. Pero como ocurre con todos los productos que alcanzan una fama masiva, no estuvo exenta de polémicas.

Uno de los debates más recordados fue el que giró en torno a la voz de Zac Efron, quien dio vida a Troy Bolton, y es que durante años, muchos fans se preguntaron si él realmente había cantado lascanciones de la primera película o si otra persona había puesto su voz.

Aunque el propio Efron y el director Kenny Ortega aclararon que su voz fue mezclada con la del cantante Drew Seeley debido a cuestiones de producción, el debate ha vuelto a cobrar fuerza esta semana con la filtración de una demo inédita, una grabación de prueba, que muestra cómo sonaba la voz real del actor en aquella época.

Una grabación sin pulir de Efron interpretando Get'cha Head in the Game, uno de los temas más emblemáticos de la película, ha aparecido por sorpresa en redes sociales.

En el clip, fechado en junio de 2005, se puede escuchar al actor cantando una versión preliminar de la canción, con instrumentación incompleta y un tono más natural que el de la versión final.

"¡Gracias a Dios pusieron a Drew Seeley, porque, Dios mío, mis oídos! ¡Están sangrando!", comentaba un usuario. "Esto es un desastre", decía otro.

"No está nada mal, pero entiendo por qué utilizaron la voz de Drew en su lugar. La voz de Zac necesitaba mejorar un poco.", le defendía otro fan.

Además, el actor ha usado su voz original para cantar en musicales en los que ha participado como Hairspray o El gran Showman.

Zac Efron y Vanessa Hudgens en 'High School Musical' | Disney Channel

Estrenada en 2006, la historia de Troy Bolton y Gabriella Montez marcó a toda una generación, definiendo una era de musicales juveniles de Disney y lanzando a sus protagonistas al estrellato.

Las canciones, los bailes y la química entre los personajes convirtieron la saga en un fenómeno cultural que sigue vivo incluso casi dos décadas después.