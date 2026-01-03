Antena 3 Logo Antena 3
LA TEMPORADA 3 SE ESTRENA EN 2026

¿Cuándo acabará La Casa del Dragón? Confirmada la temporada y el año de su final

La Casa del Dragón ya tiene fecha de caducidad según ha revelado el showrunner de la serie de HBO a pesar de que aún no se ha estrenado la temporada 3.

Rhaenyra Targaryen (Emma D'arcy) en La Casa del Dragón

La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos que narra la caída de la Casa Targaryen, se estrenó en 2022 y en 2024 tuvo su segunda temporada.

Confirmada para una cuarta temporada, y con la tercera en posproducción para estrenarse este 2026 junto a El caballero de los Siete Reinos, su showrunner acaba de confirmar cuándo acabará la serie.

Ryan Condal ha desvelado en el podcast Escape Hatch que el final está cerca para la serie de HBO.

Olivia Cooke y Emma D'Arcy como Alicent y Rhaenyra en la temporada 2 de La Casa del Dragón
Olivia Cooke y Emma D'Arcy como Alicent y Rhaenyra en la temporada 2 de La Casa del Dragón | Max

"Sabiendo que solo queda una temporada, sentimos que podemos darlo todo. Hemos comenzado el proceso de escritura para la cuarta temporada, que será la última", ha señalado Condal. Se prevé que la temporada 4 se estrene en 2028.

Quizás muchos fans no se esperaban que la serie acabara tras cuatro temporadas, visto cómo se alargó Juego de Tronos hasta 8 temporadas. Si bien es cierto que el universo de Poniente tendrá contenido para años con las aventuras de Dunk y Egg.

