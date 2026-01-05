Abuela tremenda, la comedia familiar de Atresmedia Cine, se convierte en el primer éxito de taquilla del cine español en 2026

La comedia familiar de Atresmedia Cine Abuela tremenda, el primer largometraje de la cineasta Ana Vázquez (Élite, Olympo), se convierte en el primer éxito de taquilla del cine español en 2026. Estrenada el pasado jueves 1 de enero con distribución de Buena Vista International, acumula más de 120.000 espectadores y una recaudación de 929.800 euros (fuente: ComScore) en sus primeros cuatro días en cartelera.

Un nuevo triunfo para la productora cinematográfica de Atresmedia, que encabezó el ranking de taquilla del cine español en 2025 con más de 3,5 millones de espectadores y éxitos como Padre no hay más que uno 5, Un funeral de locos, Sin cobertura, Mikaela y Siempre es invierno. Abuela tremenda es el primer estreno de Atresmedia Cine en 2026, un año en el que llevará a las salas de cine más de diez películas, entre ellas La fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno. También participará en más de diez rodajes, reafirmando su papel de motor del cine español.

Abuela tremenda, con Elena Irureta, Carla Pastor y Toni Acosta | Atresmedia Cine

Abuela tremenda está protagonizada por Elena Irureta (Premio de la Unión de Actores, Feroz, Forqué y Platino por Patria), Toni Acosta (saga Padre no hay más que uno, Fenómenas) y Carla Pastor (La sospecha de Sofía). Les acompañan Carlos Serrano (Sin cobertura), Santiago Alverú (Reina Roja), Gorka Aguinagalde (El cuarto pasajero), Kandido Uranga (Hil Kampaiak), Esperanza Elipe (Camera Café: la película), Ramón Ibarra (El hombre de las mil caras) y los niños Darío Moncloa, Adrián Gámiz y Sofía González.

Abuela tremenda es una producción de Atresmedia Cine, Feelgood Media, Kowalski Films y Abuela Tremenda AIE con la participación de Atresmedia y Netflix. Además, cuenta con el apoyo del ICAA, Crea SGR, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Dirigida por Ana Vázquez a partir de un guion de Roberto Jiménez (El casoplón), el film cuenta con Andalu Vila-San-Juan (Anatomía de...) como Directora de Fotografía. Óscar Sempere (Alimañas) es el Director de Arte. Larisa Balinge (The Walking Dead: Daryl Dixon) se encarga del Vestuario. Clara Rollán (La que se avecina) y Natalia Barrios (Física o Química: La nueva generación) se ocupan del Maquillaje y la Peluquería. Paco Alonso Perdiguero (Alimañas) se encarga del Sonido. Alex Martín es el director de Producción. Jaime Ortiz de Artiñano, Juan Moreno, Guillermo Sempere y Koldo Zuazua son los productores. Virginia Hernando es la productora ejecutiva.

Elena Irureta y Ana Vázquez en el rodaje de Abuela tremenda | Atresmedia Cine

Sinopsis

Toñi no es una abuela cualquiera. Es un torbellino, un alma libre que se mete siempre en líos. A su hija Daniela la trae un poco de cabeza, pero su nieta Alexia la adora. Por eso, cuando Daniela se lleva a Alexia a un retiro rural de su empresa, Toñi no duda en presentarse allí con su caravana para pasar tiempo con su nieta y animar el cotarro a toda costa. Toñi pondrá patas arriba el retiro y el trabajo de Daniela y, sin querer, también pondrá algunas cosas en su sitio.

Elena Irureta, Toni Acosta y Carla Pastor en Abuela tremenda | Atresmedia Cine

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación. ATRESMEDIA CINE lleva seis años seguidos ostentando el título de líder de taquilla del cine español.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.