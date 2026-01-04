Evangeline Lilly asegura que tiene daño cerebral y que su cerebro funciona "a una capacidad reducida" tras su accidente

Evangeline Lilly sobrecogió a sus fans al mostrar las secuelas del accidente en la playa que sufrió en mayo de 2025. La actriz de Perdidos o Ant-Man enseñó su rostro ensangrentado y con un diente desplazado después de caerse y golpearse con una roca.

Además, la intérprete sorprendió al achacar su percance a desconexiones que sufre su alma, que "ha alcanzado el límite de lo que siente que puede afrontar en esta vida".

Evangeline Lilly | Gtres

Ahora, Lilly ha actualizado su estado tras este golpe y ha compartido unas noticias preocupantes.

"Comienzo este nuevo año, el Año del Caballo, con malas noticias sobre mi conmoción cerebral. Muchos me preguntaron cómo estoy. Muchos me preguntaron sobre las tomografías cerebrales que me hicieron. Y ya llegaron los resultados", ha dicho en Instagram.

Según ella, estos resultados mostraron que "casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a una capacidad reducida".

"Así que sí, tengo daño cerebral por la lesión cerebral traumática y posiblemente otros factores", ha comunicado. "Pero ahora mi trabajo es llegar al fondo del asunto con los médicos y luego embarcarme en el duro trabajo de solucionarlo. Pero no pasa nada. Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad", ha comentado.

Junto al vídeo, en la descripción del mismo añadió que le "reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia".