Los padres de la actriz Kaylee Hottle no conocían a los chicos del coche en el que murió la joven de 18 años

La investigación sobre la trágica muerte de Kaylee Hottle ha tomado un nuevo rumbo tras las recientes revelaciones de su entorno familiar.

En unas declaraciones concedidas al portal TMZ, el padre de la intérprete de 18 años, Joshua Hottle, desveló que desconocen la identidad de los dos varones que viajaban con su hija en el momento del impacto: "Viajaba en el asiento trasero del vehículo con dos hombres desconocidos para la familia".

El padre de Kaylee ha comentado también que la familia no conoce más detalles ni información, pero están en comunicación con un detective que está investigando el accidente. El investigador compartirá sus conclusiones finales con la familia una vez que se complete la autopsia.

La joven se encontraba en el estado de Maryland visitando a una amiga (que no viajaba en el coche) cuando el turismo de 1995 en el que se trasladaban colisionó contra una zanja.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick ha confirmado al diario Daily Mail que se descarta de forma oficial el consumo de alcohol por parte del conductor, un joven de 19 años que resultó herido leve, a la espera de los resultados del test de drogas.

Kaylee Hottle | Reuters

Tras determinarse por la autopsia que el fallecimiento se debió a "múltiples lesiones por impacto" provocadas por el exceso de velocidad, la Escuela para Sordos de Texas, donde estudiaba la actriz, ha pedido respeto a través de un comunicado: "En estos momentos, disponemos de información muy limitada y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia de Kaylee y se abstengan de compartir o especular sobre las circunstancias que rodearon el accidente".

La joven actriz alcanzó la fama internacional tras encarnar a Jia en la saga Godzilla vs. Kong, donde hasta enseñó lenguaje de signos al propio equipo de rodaje.