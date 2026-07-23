Los fans de Marvel, indignados al ver que Chris Evans ya no es como Capitán América en Vengadores: Doomsday: "No es él"

El esperado tráiler de Vengadores: Doomsday no ha dejado indiferente a nadie. Tras el lanzamiento del avance por parte de Marvel Studios, los seguidores del universo cinematográfico se han percatado de un llamativo detalle en la reaparición de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans.

Muchos usuarios en redes sociales no han tardado en señalar que el aspecto desaliñado y con pelo largo del actor difiere del Capitán América habitual, llegando a comentar en la red social X frases como: "Quizás suene pedante, pero ese no es él. No se parece a él. Se parece a Chris Evans".

Chris Evans en Avengers: Doomsday | Marvel

Esta notable transformación ha dado pie a una elaborada teoría que sugiere que no se trata del héroe original, sino del "Capitán América de Hydra", una variante malvada procedente de otra dimensión del multiverso que estaría colaborando con el Doctor Doom de Robert Downey Jr.

Los fans argumentan esta hipótesis señalando detalles como la sorpresa de Thor al verle reaparecer en pantalla o el trasfondo de la historia del cómic Secret Empire, donde esta versión oscura del personaje lograba levantar el martillo Mjolnir.

Una incógnita que no se resolverá en la gran pantalla hasta el próximo mes de diciembre.